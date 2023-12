Boże Narodzenie 2023: Modlitwy na Wigilię

Wigilia to jeden z najbardziej uroczystych posiłków w naszych domach w ciągu całego roku. Zasiadamy wówczas odświętnie ubrani przy elegancko nakrytym stole, na którym znajduje się 12 tradycyjnych potraw. Tej podniosłej chwili towarzyszy często radość i wzruszenie. Cieszymy się obecnością bliskich, dziękując za kolejny rok w naszym życiu. Przed nami teraz dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń, a następnie wspólny posiłek, obdarowywanie się prezentami oraz śpiewanie kolęd. Wcześniej jednak wielu z nas przystąpi do wspólnej modlitwy przy wigilijnym stole. W jej skład może wchodzić m.in. zapalenie świecy, śpiewanie kolęd, czytanie Ewangelii, modlitwa powszechna i modlitwa za zmarłych.

Modlitwa na Wigilię. Rozpoczęcie

Reklama

Modlitwę podczas wieczerzy wigilijnej prowadzi zazwyczaj najstarszy członek rodziny. W tym czasie potrzebna będzie świeca, Pismo Święte i opłatek.

Reklama

Na początku modlitwy wszyscy zgromadzeni przy wigilijnym stole czynią znak krzyża, mówiąc: "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen". Następnie prowadzący modlitwę zapala świecę i mówi: "Światło Chrystusa". Na co pozostali zgromadzeni przy stole odpowiadają: "Bogu niech będą dzięki". Po tym zostają lampki na choince, po czym prowadzący zwraca się do pozostałych słowami: "Dziś Chrystus się narodził", a zgromadzeni odpowiadają: Radujmy się i weselmy". Na koniec pierwszej części modlitwy wigilijnej wszyscy razem śpiewają kolędę "Wśród nocnej ciszy".

Reklama

Ewangelia według świętego Łukasza jako część modlitwy na Wigilię

Kolejną część modlitwy na Wigilię stanowi odczytanie Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 2, 1-14). Fragment Pisma Świętego poprzedza prowadzący słowami: "Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia św. Łukasza".

Po tym następuje odczytanie wspomnianego fragmentu: "W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Co w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. l nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".

Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii wszyscy wspólnie śpiewają kolędę "Bóg się rodzi".

Boże Narodzenie 2023: Modlitwa powszechna przy wigilijnym stole

Teraz następuje moment szczegółowych modlitw w najważniejszych intencjach. Jest to tzw. modlitwa powszechna. Prowadzący wymienia po kolei wszystkie intencje, a na zakończenie każdej z nich pozostali odpowiadają: "Wysłuchaj nas Panie".

Modlitwa ta może brzmieć w następujący sposób: "Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy, że posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:

Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy…

Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy…

Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy…

Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy…".

Na zakończenie tej części modlitwy wigilijnej odmawia się jeszcze modlitwę "Ojcze nasz".

Modlitwa na Wigilię przed podzieleniem się opłatkiem

Ostatnia modlitwa przed Wigilią zapowiada jeden z jej najpiękniejszych zwyczajów - dzielenie się opłatkiem. Wówczas prowadzący modlitwę wypowiada następujące słowa: "A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając nasze serca we wzajemnej miłości, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami".

Następnie prowadzący modlitwę rozdaje opłatek wszystkim zgromadzonym. Teraz następuje dzielenie się nim, a następnie wszyscy przystępują już do spożywania wieczerzy wigilijnej.

Modlitwa na zakończenie Wigilii 2023

Po Wigilii odmawia się jeszcze krótką modlitwę dziękczynną, której słowa wypowiada osoba wcześniej prowadząca modlitwę: "Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki". Na co pozostali odpowiadają: "Amen".