Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę 30 grudnia ub. roku po godz. 16 w jednym z bloków przy ulicy Strzeleckiej w Ostrowie Wlkp. Policję zawiadomiono, że podczas awantury domowejojciec ugodził nożem swojego syna.

38-latek w szpitalu

W wyniku zdarzenia 38-latek z poważnymi obrażeniami klatki piersiowej został zabrany do szpitala. Natomiast jego 63-letni ojciec został zatrzymany przez policję. W momencie interwencji był pod wpływem alkoholu.

Z ustaleń prokuratury wynika, że w trakcie szarpaniny 63-latek trzykrotnie zadał synowi ciosy nożem w okolice klatki piersiowej.

Ojciec usłyszał zarzuty

Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna działał umyślnie i z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia – powiedział prokurator.

63-latek przyznał się do winy i przedstawił swoją wersję wydarzeń. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia