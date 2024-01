W komunikacie czytamy, że "w związku z licznymi zapytaniami dziennikarzy informujemy, że dotychczas nie wpłynęły postanowienia sądu nakazujące Policji doprowadzenie M. Kamińskiego i M. Wąsika. Po otrzymaniu stosownych dokumentów Policja wykona czynności administracyjne przewidziane prawem" - poinformowała policja w informacji opublikowanej na platformie X o godzinie 18.25.

Wydano nakazy doprowadzenia Kamińskiego i Wąsika do aresztu

Przypomnijmy, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał nakazy doprowadzenia skazanych polityków PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, do jednostek penitencjarnych. Obaj w każdej chwili mogą zostać zatrzymani i doprowadzeni do aresztu.

"Wobec treści postanowienia i zarządzeń o wykonaniu wyroku przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Kamińskiego i Wąsika do jednostek penitencjarnych" - głosi informacja sędziego Piotra Maksymowicza, wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

O tym, kiedy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą trafić do zakładu karnego, zdecyduje moment przekazania nakazu policji. Według informacji RMF FM, stanie się to we wtorek rano.