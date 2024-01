Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował, że przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych.

Sprawę skomentował w radiu TOK FM minister ds. UE Adam Szłapka. - Decyzja sądu oczywiście świadczy właśnie o tym, że procedury są i powinny być przestrzegane. Panowie ministrowie Kamiński i Wąsik będąc szefami CBA doskonale wiedzieli, co robili. Doskonale wiedzieli, że łamią Kodeks karny, konkretnie artykuł 231, czyli przekraczają swoje uprawnienia, organizując w sprawie afery gruntowej prowokacje - powiedział Szłapka.

Zaznaczył, że prezydent Andrzej Duda "doskonale wie", że "ułaskawienie może nastąpić tylko, kiedy wyrok jest prawomocny". - Pan prezydent Andrzej Duda podejmując tę decyzję w 2015 r. o tym, że niezgodnie z procedurą ułaskawi panów Kamińskiego i Wąsika i dwóch funkcjonariuszy (...) wydał wyrok w tej sprawie, ponieważ ułaskawić można tylko osoby, które są winne, skazane, które bezsprzecznie popełniły przestępstwo - powiedział minister ds. UE.

"Prezydent może mieć rolę do odegrania"

Jak dodał, prezydent może mieć w tej sprawie swoją rolę do odegrania - może dokonać prawa łaski. - Po uprawomocnionym wyroku może ich uchronić od odbywania kary. Wszyscy już wiemy, że oni są winni. Prezydent już wiedział w 2015 r., skoro ich ułaskawił, że oni są winni. Wtedy zrobił to niezgodnie z procedurą, teraz może podpisać akt ułaskawienia. Nie przywróci to panu Kamińskiemu ani panu Wąsikowi mandatu poselskiego - powiedział Szłapka.

Ocenił, że otoczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i on sam "podchodzi do tej sprawy bardzo cynicznie". - Komfort ministra Kamińskiego i ministra Wąsika mają absolutnie znaczenie drugorzędne. Jeżeli Jarosław Kaczyński będzie widział, że jego formacja polityczna z tej sprawy zyskuje jakieś polityczne profity, to oni będą siedzieć w więzieniu. Jeżeli uzna, że ta sprawa jest przez opinię publiczną oceniana tak, jak ocenił to wymiar sprawiedliwości, że oni są po prostu przestępcami i nie jest w stanie zbudować wokół tego jakiejś legendy, to myślę, że da prezydentowi w tym zakresie wolną rękę i może prezydent zdecyduje się ich po prostu ułaskawić - powiedział Szłapka.

Wyrok wobec Kamińskiego i Wąsika

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach w związku z czerwcowym orzeczeniem Sądu Najwyższego. Na początku czerwca br. SN w Izbie Karnej po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę prawem łaski wobec wówczas nieprawomocnie skazanych b. szefów CBA i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania.