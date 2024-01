Roma Wąsik, żona skazanego polityka PiS, Macieja Wąsika, rozmawiała z Telewizją Republika pod więzieniem w Przytułach Starych, gdzie jej mąż obecnie przebywa. Z jej relacji wynika, że miała możliwość odwiedzenia męża tylko raz, a dzwoniąc do więzienia w celu umówienia kolejnej wizyty, dowiedziała się, że zgodnie z regulaminem nie ma już żadnych wizyt.

Żadnych wizyt do końca stycznia

Dzwoniłam do więzienia w celu umówienia wizyty, niestety, zgodnie z regulaminem nie mam już żadnych wizyt. Także mając na uwadze, że mój mąż kontynuuje protest głodowy, do końca stycznia nie mam możliwości widzenia z mężem - skomentowała na antenie TV Republika.

Roma Wąsik nie wie, jakie są możliwości wykonywania telefonów do niej przez męża i “naprawdę nie ma żadnych informacji”. Jedyne wieści, jakie otrzymuje, przekazuje jej pełnomocnik męża.

Kobieta w rozmowie z Telewizją Republika powiedziała, że nie wyobraża sobie, aby nie zobaczyć męża i nie mieć wieści od niego, jak się czuje. Roma Wąsik wyraziła nadzieję, że jej mąż wkrótce zostanie zwolniony, ponieważ jak stwierdziła "jego miejsce jest na wolności".

Afera gruntowa

Afera gruntowa to potoczna nazwa afery korupcyjnej w Polsce, która wybuchła latem 2007 roku. Sprawa ta doprowadziła do dymisji wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. Afera również doprowadziła do rozpadu rządzącej wówczas koalicji Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin oraz Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej. Według informacji przekazywanych przez media, sprawa rozpoczęła się od rozpowiadanych przez dwóch biznesmenów informacji o tym, jakoby mogli oni odrolnić każdą działkę w Polsce. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mając na celu ujawnienie szczegółów sprawy, rozpoczęli wobec nich prowokację. Agenci podstawieni przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, podając się za przedsiębiorców ze Szwajcarii, zaproponowali im łapówkę w zamian za pomoc w odrolnieniu działki w Muntowie. Sprawa została ujawniona 9 lipca 2007 roku po tym, gdy ówczesny Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński zdymisjonował Andrzeja Leppera. W wyniku tej afery, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na kary pozbawienia wolności.