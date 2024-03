Przypomnijmy, że kleszcze to niewielkie pasożyty, które stanowią poważne zagrożenie dla ludzi oraz zwierząt domowych. Żywią się one na powierzchni ciała swoich żywicieli. Należą do grupy roztoczy (Acari), która jest podklasą pajęczaków.

Kleszcze już atakują. Szybki start sezonu pasożytów

Proces żerowania kleszczy może trwać nawet do tygodnia. W tym czasie pasożyt wbija swoje narządy gębowe w skórę żywiciela, często wydzielając substancje znieczulające, które umożliwiają mu niezauważone pobieranie pokarmu.

Jak informują eksperci z PetExpert, wraz z wyjątkowo wczesnym nadejściem ciepłych dni, kleszcze zaczęły już atakować. Jak podkreślają specjaliści, to wyjątkowo "szybki start sezonu" tych pasożytów.

W tych miejscach spodziewaj się kleszczy

Aktywność kleszczy szczególnie wzrasta od wiosny do jesieni. W tym roku te pajęczaki wyjątkowo wcześnie rozpoczęły sezon. Wszystko przez ekstremalnie ciepły luty. Ze względu na ciepłe zimy, które obserwuje się w ostatnich latach, populacja kleszczy niestety rośnie.

Kleszcze zazwyczaj są w miejscach, gdzie rosną wysokie trawy. Wilgotne środowisko to także miejsce, na które trzeba szczególnie uważać. Wiele osób uważa, ze kleszcza można złapać tylko w lesie i na łące. To nie jest prawda. Pasożyty atakują także w parkach miejskich, czy na trawnikach obok bloków.

Kleszcze zagrożeniem dla ludzi i zwierząt. Niebezpieczne choroby

Jak już wspomnieliśmy, kleszcze są szczególnie niebezpieczne dla ludzi oraz zwierząt. Ich ugryzienie może powodować szereg niebezpiecznych chorób.

Choroby przenoszone przez kleszcze u ludzi (objawy):

Borelioza (choroba z Lyme) - Jest to najczęściej rozpoznawana i rozpowszechniona choroba przenoszona przez kleszcze, wywoływana przez bakterie z rodzaju Borrelia. Objawy mogą obejmować rumień wędrujący (charakterystyczne zaczerwienienie skóry), gorączkę, bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśni i stawów. W późniejszym etapie może dojść do problemów z układem nerwowym, stawami, sercem i skórą.

- Jest to najczęściej rozpoznawana i rozpowszechniona choroba przenoszona przez kleszcze, wywoływana przez bakterie z rodzaju Borrelia. Objawy mogą obejmować rumień wędrujący (charakterystyczne zaczerwienienie skóry), gorączkę, bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśni i stawów. W późniejszym etapie może dojść do problemów z układem nerwowym, stawami, sercem i skórą. Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) - Jest to wirusowa choroba przenoszona przez kleszcze, która może prowadzić do zapalenia mózgu i opon mózgowych. Występuje głównie w Europie i Azji Północnej. Objawy początkowe to zwykle gorączka, bóle głowy i zmęczenie, potem mogą nastąpić poważniejsze objawy neurologiczne.

- Jest to wirusowa choroba przenoszona przez kleszcze, która może prowadzić do zapalenia mózgu i opon mózgowych. Występuje głównie w Europie i Azji Północnej. Objawy początkowe to zwykle gorączka, bóle głowy i zmęczenie, potem mogą nastąpić poważniejsze objawy neurologiczne. Anaplazmoza - Wywoływana przez bakterie Anaplasma phagocytophilum, powoduje objawy podobne do grypy, w tym gorączkę, bóle głowy, bóle mięśni, dreszcze i ogólne osłabienie.

- Wywoływana przez bakterie Anaplasma phagocytophilum, powoduje objawy podobne do grypy, w tym gorączkę, bóle głowy, bóle mięśni, dreszcze i ogólne osłabienie. Babeszjoza - Choroba wywoływana przez pasożyty z rodzaju Babesia, które infekują czerwone krwinki. Objawy mogą obejmować gorączkę, dreszcze, poty, osłabienie, bóle głowy i bóle mięśni.

- Choroba wywoływana przez pasożyty z rodzaju Babesia, które infekują czerwone krwinki. Objawy mogą obejmować gorączkę, dreszcze, poty, osłabienie, bóle głowy i bóle mięśni. Ehrlichoza - Wywoływana przez różne gatunki bakterii z rodzaju Ehrlichia. Objawy są podobne do innych chorób przenoszonych przez kleszcze, w tym gorączka, bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśni i bóle stawów.

- Wywoływana przez różne gatunki bakterii z rodzaju Ehrlichia. Objawy są podobne do innych chorób przenoszonych przez kleszcze, w tym gorączka, bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśni i bóle stawów. Gorączka plamista Gór Skalistych - Choroba bakteryjna wywoływana przez Rickettsia rickettsii, objawia się wysypką, gorączką, bólem głowy, bólem mięśni i innymi symptomami. Jest to jedna z kilku chorób plamistych przenoszonych przez kleszcze.

Choroby przenoszone przez kleszy u zwierząt (objawy):

Babeszjoza - Wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Babesia, które infekują czerwone krwinki psa. Objawy mogą obejmować bladość błon śluzowych, gorączkę, osłabienie, ciemny kolor moczu, anemię i żółtaczkę.

- Wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Babesia, które infekują czerwone krwinki psa. Objawy mogą obejmować bladość błon śluzowych, gorączkę, osłabienie, ciemny kolor moczu, anemię i żółtaczkę. Borelioza (choroba z Lyme) - Podobnie jak u ludzi, borelioza u psów jest wywoływana przez bakterie Borrelia burgdorferi. Objawy mogą nie być widoczne przez wiele miesięcy po ukąszeniu i obejmują gorączkę, utratę apetytu, sztywność, opuchliznę stawów i ogólne osłabienie.

(choroba z Lyme) - Podobnie jak u ludzi, borelioza u psów jest wywoływana przez bakterie Borrelia burgdorferi. Objawy mogą nie być widoczne przez wiele miesięcy po ukąszeniu i obejmują gorączkę, utratę apetytu, sztywność, opuchliznę stawów i ogólne osłabienie. Anaplazmoza - Wywołana przez bakterie Anaplasma phagocytophilum (wcześniej znaną jako Ehrlichia), ta choroba może powodować gorączkę, brak apetytu, depresję, bóle stawów i mięśni, a także problemy z krzepnięciem krwi.

- Wywołana przez bakterie Anaplasma phagocytophilum (wcześniej znaną jako Ehrlichia), ta choroba może powodować gorączkę, brak apetytu, depresję, bóle stawów i mięśni, a także problemy z krzepnięciem krwi. Ehrlichoza - Spowodowana przez różne gatunki bakterii z rodzaju Ehrlichia, objawia się podobnie jak anaplazmoza i może prowadzić do gorączki, depresji, utraty apetytu, zaburzeń krwawienia i problemów z układem oddechowym.

- Spowodowana przez różne gatunki bakterii z rodzaju Ehrlichia, objawia się podobnie jak anaplazmoza i może prowadzić do gorączki, depresji, utraty apetytu, zaburzeń krwawienia i problemów z układem oddechowym. Choroba Rocky Mountain spotted fever (Gorączka plamista Gór Skalistych) - Wywoływana przez bakterie Rickettsia rickettsii, objawia się gorączką, wysypką (choć u psów może być mniej widoczna), bólami stawów i ogólnym osłabieniem.

(Gorączka plamista Gór Skalistych) - Wywoływana przez bakterie Rickettsia rickettsii, objawia się gorączką, wysypką (choć u psów może być mniej widoczna), bólami stawów i ogólnym osłabieniem. Hepatozoonoza - Jest to choroba pasożytnicza wywołana przez jednokomórkowe pasożyty z rodzaju Hepatozoon. Psy mogą się zarazić, połykając kleszcze zainfekowane pasożytami. Objawy obejmują gorączkę, osłabienie, utratę masy ciała, powiększenie śledziony i ból mięśni.

Jak uchronić się przed kleszczem?

Z racji, że kleszcze to niewielkie zwierzęta, mówimy o walce z niewidocznym zagrożeniem. Jednak przed tymi groźnymi pasożytami można się uchronić. Gdy wybierasz się w miejsce, w którym występują kleszcze, pamiętaj o tym, aby odpowiednio się ubrać - noś długie spodnie, długie rękawy, zakryte buty i kapelusze. Włóż nogawki spodni do skarpet, aby utrudnić kleszczom dostęp do skóry. Pamiętaj, że jasna odzież ułatwia dostrzeżenie kleszcza.

Po każdym takim wyjściu sprawdzaj swoje ciało i ubrania. Pamiętaj, aby uniknąć mocno zarośniętych ścieżek. Możesz też użyć specjalnych preparatów, które odstraszają kleszcza.

Specjalna ochrona dla zwierząt

Zwierzęta także można uchronić przed kleszczami. Pamiętaj o specjalnych środkach i obrożach przeciwkleszczowych. Po każdym spacerze sprawdź sierść psa, czy też kota. Unikaj także miejsc o wysokim ryzyku - tam, gdzie występuje dużo kleszczy.

"Warto też zapewnić psu i kotu odpowiednie ubezpieczenie kosztów leczenia, które może wspomóc opiekuna w przypadku, kiedy nieszczęśliwie dojdzie do rozwoju choroby wywołanej przez kleszcza. Najlepiej wybrać takie ubezpieczenie, które pozwala na wypłatę należności za leczenie bezpośrednio lekarzowi weterynarii już w czasie wizyty" - przypominają eksperci z PetExpert.