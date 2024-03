Pogoda w piątek przyniesie dużo słońca. W tym dniu także bez opadów. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej, ten dzień nie będzie zbytnio ciepły.

Na termometrach od czterech stopni Celsjusza do 8 stopni Celsjusza. Jak zaznaczyli synoptycy, tylko w rejonach podgórskich Karpat oraz na Suwalszczyźnie około 3 stopnie Celsjusza.

Pogoda w piątek. Chłodno i słonecznie

W komunikacie IMGW dodano, że wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą kierunku wschodniego. Synoptycy zaznaczyli, że słoneczne, suche i stabilne środowisko atmosferyczne w Polsce będą korzystnie wpływać na organizm człowieka.

"Niekorzystne warunki biometeorologiczne zaznaczą się tylko rano na północy, na obszarach z mgłami" - dodano. Z kolei na południu Polski warunki biometeorologiczne będą początkowe obojętne.

Przymrozki w nocy. Pogoda da się we znaki

IMGW poinformowało również o tym, że noc z czwartku na piątek była dość chłodna. Na stacjach synoptycznych w Kozienicach zanotowano -7 stopni Celsjusza.

Na tym jednak nie koniec, przy gruncie lokalnie temperatura wskazywała -10 stopni Celsjusza. "Lokalnie na południu kraju temperatura minimalna była dodatnia" - podało IMGW. Kolejna chłodna noc zapowiada się z piątku na sobotę.

Prognozy na weeekend. Załamanie w pogodzie

"Najbliższy weekend będzie słoneczny, tylko na południu kraju okresami więcej chmur i słaby deszcz. Nocami i nad ranem pojawią się gęste mgły osadzające szadź. Przymrozki utrzymają się do soboty, a na wschodzie kraju do poniedziałku. W ciągu dnia temperatura wzrośnie nawet do 15 stopni Celsjusza na południu kraju. Po niedzieli spodziewamy się opadów deszczu już w całym kraju" - przekazało IMGW w komunikacie przesłanym do mediów.