80-letni księdz wracał do domu, kiedy nastolatek uderzył kapłana w plecy. Ten przewrócił się i uderzył się w głowę. Na policje wpłynęło zawiadomienie o pobiciu. Monitoring umożliwił funkcjonariuszom ustalenie kim był napastnik. To, co powiedział na przesłuchaniu zszokowało policjantów. Zdradził powód dlaczego zaatakował duchownego.

Szokujące przesłuchanie

18-latek wytłumaczył funkcjonariuszom, że był wykorzystywany seksualnie przez księdza, w akcie desperacji tak chciał wymierzyć sprawiedliwość.

Przeprowadzone w tym zakresie śledztwo zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko 80-letniemu Leonowi Cz., który jest emerytowanym kapelanem. Oskarżonemu zarzuca się popełnienie przestępstwa z art. 200 par. 1 Kodeksu karnego - wyjaśnia cytowana przez Fakt Agnieszka Borkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Rusza proces

Proces dochowanego za doprowadzenia osoby małoletniej poniżej 15. roku życia do innej czynności seksualnej, rozpocznie się 26 marca w Sądzie Rejonowym w Kozienicach.

Jak podaje portal, duchowny nie przyznaje się do winy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od 2 do 12 lat więzienia.