MAPA PROTESTU 20 marca 2024 r. Kliknij link i sprawdź blokady w Twojej okolicy. 18 marca było ich 500. A do protestu jeszcze został dzień.

Artykuł Infor.pl o bieżących wydarzeniach: Mapa 500 blokad 20 marca w środę. Sprawdź online objazd do pracy. Rolnicy. Strajk. Protest [20 marca, cała Polska]

W środę w całym kraju duże utrudnienia w związku z protestami rolników.

Gdzie blokady rolników wokół Wrocławia [20 marca 2024 r.]

Na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, w ramach protestu rolników, może dojść od godziny 6, do utrudnień w Kobierzycach (Urząd Gminy Kobierzyce, Rondo Magnice, Domasław, Bielany Wr., stara trasa DK8 w obu kierunkach; wzdłuż jednego pasa na wysokości salonu VOLVO do granicy Wrocławia i węzeł Kobierzyce na wysokości DK 35 w kierunku ronda Magnice).

A także w Cesarzowicach (na odcinku drogi krajowej nr. 347 przejazd kolumny ciągników od miejscowości Cesarzowice w stronę Wrocławia do stacji paliw BP Mokronos Dolny i z powrotem), Bielanach Wrocławskich (ul. Kolejowa, Wysoka do granicy Wrocławia w obu kierunkach), Małuszowie (DK 35 do komisu AA Auto w obu kierunkach) oraz Kątach Wrocławskich (na drodze nr 347 (wiadukt nad A4) oraz w miejscach wjazdów i zjazdów z drogi 347 na autostradę A4 w kierunku Wrocław oraz Zgorzelec) i Jordanowie Śląskim (parking przy cmentarzu. Blokada skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (drogi powiatowej nr 2075 D) drogi powiatowej nr 1967 D).

"W związku z planowanymi na środę kolejnymi protestami rolników informuję, że mając na uwadze bezpieczeństwo, a przede wszystkim zdrowie i życie naszych mieszkańców, a także utrzymanie ruchu na najważniejszych arteriach miasta, wydałem cztery decyzje zakazujące organizacji protestów rolniczych na terenie administracyjnym Wrocławia" - napisał Sutryk. Przypominamy, że wrocławski magistrat wydał zakaz organizacji protestów rolniczych na terenie administracyjnym Wrocławia. Chodzi o blokady planowane od środy. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ocenił, że zagrażają one bezpieczeństwu mieszkańców i utrudniają ruch drogowy. O decyzji magistratu poinformował w poniedziałek po południu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk na swoim koncie na portalu X.- napisał Sutryk.

Decyzja dotyczy rolniczych blokad w granicach Wrocławia. Na al. Jana III Sobieskiego na osiedlu Psie Pole (wjazd od Warszawy) miała ona objąć oba kierunku ruchu. Blokowane miało być też rondo przy drodze krajowej nr 94 przy wjeździe na obwodnicę Leśnicy oraz ronda na osiedlu Wojnów przy wschodniej obwodnicy miasta. Czwarta blokada planowana była na dk nr 5 przy wjeździe na ul. Żmigrodzką.

Organizatorzy protestów mogą się w tej sprawie odwołać do sądu.

Blokady rolników wokół Gorzowa i Zielonej Góry

W gorzowskiej komendzie we wtorek odbyło się spotkanie z organizatorem protestu rolników. W wyniku rozmów częściowo zmieniają się dotychczasowe ustalenia dotyczące utrudnień w ruchu na drodze S3 i K22. Zmieniają się także godziny protestu, który będzie trwał od godziny 10 do 17.

O godzinie 7.30 zostanie zamknięty węzeł Południe(ulica Kasprzaka) w kierunku Zielonej Góry. Wjazd w kierunku Szczecina będzie otwarty (można dojechać wyłącznie do węzła Północ – ulica Szczecińska). O godzinie 9.30 zamknięte zostaną Węzeł Zachód (ulica Kostrzyńska) i Północ (ulica Szczecińska) w kierunku Zielonej Góry. O godzinie 10 rozpocznie się protest na ulicy Kasprzaka (w ciągu drogi K22). Ulica będzie czasowo blokowana, co oznacza oczekiwanie na możliwość przejazdu przez dłuższy czas.

Protest rolników wokół Łodzi i Opola

W Łodzi utrudnień należy spodziewać się w godz. 10 - 19 na skrzyżowaniu ulic Szczecińska / Aleksandrowska. Natomiast na terenie powiatu łódzkiego-wschodniego na trasie Kurowice, Wola Rakowa, Autostrada A1, Węzeł Łódź Górna, Węzeł Bełchatowski, Koluszki: od ronda ul. Brzezińska do ronda Jana Pawła II do ul. 11 Listopada. W powiecie zgierskim na rondo DK14/A2/ DK 71 (gmina Stryków, m. Sosnowiec) blokada autostrady A2 w obu kierunkach.

W powiecie opolskim protest w godzinach 10 - 17 odbędzie się na rondzie przy węźle autostradowym A4 Opole Zachód - dawne Prądy. W związku z tym zablokowana będzie droga krajowa nr 46. Policjanci zalecają objazdy od strony Opola przez DK94 w kierunku na Brzeg - zjazd na rondzie za Wrzoskami oraz od strony Niemodlina drogą wojewódzką nr 435 przez Wawelno.

Rzeszów i rolnicy stojący na blokada 20 marca 2024 r.

Komenda miejska w Rzeszowie przekazała, że utrudnień należy się spodziewać od godz. 8 do godz. 18, na trasie drogi ekspresowej S19 na węźle Sokołów Małopolski w obu kierunkach oraz drogi wojewódzkiej nr 875 w kierunku Leżajska i Kolbuszowej.

Utrudnienia można objechać w kierunku Rzeszowa od strony Lublina z drogi S19 przez węzeł Sokołów Małopolski Północ na drogę wojewódzką nr 878; w kierunku Lublina z drogi S19 poprzez węzeł Jasionka do drogi wojewódzkiej nr 878.

Dla jadących drogą wojewódzką 875 od Kolbuszowej w kierunku Leżajska, na drogę wojewódzką nr 878; od Leżajska w kierunku Sokołowa Małopolskiego zalecane objazdy drogami powiatowymi: w kierunku na północ drogą nr 1211R w Wólce Niedźwieckiej (naprzeciwko cmentarza) - ograniczenie tonażu 8 ton na oś, w kierunku na południe drogą nr 1367R w Kątach Trzebuskich.

Blokady rolników wokół Gdańska 20 marca. Jak objechać?

W Gdańsku protest rozpocznie się na Placu Solidarności, a następnie od godz. 11 - 11.30 uczestnicy będą przemieszczać się trasą - ul. Nowomiejska, Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Hucisko, Toruńska, Okopowa pod Urząd Wojewódzki. Zakończenie przewidywane jest około godz. 16.

W godz. 11-13 mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu linii autobusowych i tramwajowych w kierunku od Bramy Oliwskiej - Plac Zebrań Ludowych do Centrum Gdańska.

Jaka jest sytuacja w Katowicach 20 marca 2024 r. Blokady i objazdy

Z kolei w Katowicach utrudnienia mogą wystąpić w godz. 5 – 19 w rejonie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Ulice Jagiellońska, Reymonta i Ligonia będą całkowicie zablokowane, natomiast ruch na ulicy Francuskiej w rejonie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską będzie odbywał się cyklicznie.

Gdzie blokady rolników w Poznaniu?

Policjanci z Poznania przekazali, że największych utrudnień należy spodziewać się na S5 i S11. Droga będzie nieprzejezdna od węzła Kościan - Północ aż do węzła Poznań – Ławica. Ponadto zjazd z autostrady A2 na węzłach Poznań – Zachód oraz Buk w obu kierunkach będzie niemożliwy. "Prosimy o zjazd z autostrady odpowiednio wcześniej i kierowanie się na alternatywne trasy objazdu" - zaapelowali policjanci.

Funkcjonariusze ze wszystkich komend miejskich apelują, jeśli to możliwe, o wcześniejsze zaplanowanie podróży z uwzględnieniem tras alternatywnych.

Gdzie rolnicy postawili blokady wokół Warszawy 20 marca 2024 r.?

Protest rolników spowoduje utrudnienia na drogach powiatów: legionowskiego, mińskiego i nowodworskiego:

Na terenie powiatu legionowskiego protestujący przewidują trzy punkty blokadowe: rondo w Nieporęcie (skrzyżowanie DWA 631 z DWA 633), rondo w Rembelszczyźnie (skrzyżowanie DWA 632 z DWA 633), a także rondo w Jabłonnie (na granicy z Warszawą), czyli DKK 61.

Policjanci proponują skorzystać z tras alternatywnych: objazd dla zablokowanego ronda w Rembelszczyźnie - zjazd z ronda w Józefowie w ulicę Szkolną, następnie ulicami Kwiatową i Przyrodniczą i wjazd na DWA 633 ul. Płochocińską.

Objazd dla zablokowanego ronda w Nieporęcie i Rembelszczyźnie - Stanisławów Pierwszy skręt w ulicę Izabelińską, a następnie ulicami Przyszłość, Słoneczną, Kobiałka i wjazd na DWA 633 ul. Płochocińską.

Objazd dla zablokowanego ronda w Jabłonnie - zjazd z DKK 61 w Jabłonnie w ul. Akademijną następnie ulicami Politechniczną, Przylesie, Marmurową, Dębową i wyjazd na ul. Modlińską.

Ruch tranzytowy do Warszawy przez teren powiatu legionowskiego nie będzie możliwy przez: ul. Zegrzyńską (DWA 631) w Nieporęcie, ul. Stróżyńską (DW 632) w Legionowie, oraz DK 61 w Jabłonnie (od ronda przy OBI w kierunku Warszawy) i ul. Modlińską w Jabłonnie (od ul. Zegrzyńskiej w kierunku Warszawy).

Na terenie powiatu mińskiego protest rozpocznie się w miejscowości Trzebucza (powiat węgrowski). Następnie ciągniki przejadą DK2 i DK92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Zakrętu. Uczestnicy protestu będą blokowali rondo w miejscowości Zakręt. Zakończenie protestu przewidziane jest na 19.

Dla drogi DK92, jadąc od strony Mińska Mazowieckiego zalecany jest objazd w miejscowości Zakręt, ulicą Asfaltową i drogą 638. Jadąc od strony Warszawy należy kierować się analogicznie- drogą 638 i ulicą Asfaltową. Tą trasą pojadą tylko samochody osobowe.

Pojazdy ciężarowe jadące od strony Mińska Mazowieckiego pojadą autostradą A2. Od strony Warszawy dla ciężarówek zalecamy objazd drogą 638 przez Sulejówek, a następnie 637 do Stanisławowa, dalej DK 50 do autostrady A2 i DK92.

Na terenie powiatu nowodworskiego przewidziane są blokady w miejscowości Kazuń Nowy gm. Czosnów, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 579.

Gdzie objazdy blokad wokół Warszawy 20 marca 2024 r.

W związku z utrudnieniami nowodworscy policjanci zaplanowali dla pojazdów osobowych, jadących od strony Warszawy, objazd na skrzyżowaniu w Czosnowie, ul. Warszawską, następnie w lewo pod wiaduktem drogi nr 7, ul. Pańską do miejscowości Dębina, ul. Działkową do miejscowości Kazuń Nowy, drogą wojewódzką nr 579 do miejscowości Kazuń Pan i Kazuń Bielany, a następnie drogą wojewódzką nr 575 w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.

Objazd w kierunku Warszawy będzie prowadził drogą wojewódzką nr 85 przez Nowy Dwór Mazowiecki (most na rzece Narwi, most na rzece Wiśle), następnie drogą wojewódzką nr 579 i dalej relatywnie do objazdu wskazanego od strony Warszawy.

Stołeczni policjanci przypomnieli, że na terenie miasta st. Warszawy są umieszczone znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych, którego złamanie może zakończyć się mandatem.

KGP o protestach rolników 20 marca 2024 r. a …..

KGP poinformowała, że środowe protesty rolników wymagają od policji zaangażowania znacznych sił dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Dodała, że funkcjonariusze drogówki zadbają, by kierowcy w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia.

Komenda Główna Policji przypomniała, że konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi możliwość organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Podkreśliła, że na środę zapowiedziano ponad 580 protestów z szacowanym udziałem blisko 70 tys. osób

"Zabezpieczanie zgromadzeń publicznych jest jednym z ustawowych obowiązków nałożonych na policję, której celem zawsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom oraz ochrona ich praw i wolności. Rolą policjantów jest dbanie, by wszelkiego rodzaju zgromadzenia odbywały się z poszanowaniem obowiązującego prawa, a w przypadku jego naruszenia – podjęcie stosownych działań" – zaznaczyła KGP.

…. prokuratura o protestach 9 lutego

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ po przeprowadzeniu czynności sprawdzających w sprawie protestu rolników przed urzędem wojewódzkim 9 lutego nie wszczęła postępowań dot. wtargnięcia do budynku i rozpalenia ogniska na jego dziedzińcu - poinformował PAP szef prokuratury Adam Lis.

W sprawie sprawdzano cztery wątki protestu przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim przed ewentualnym wszczęciem odrębnych postępowań: naruszenia miru domowego w związku z wtargnięciem grupy rolników do budynku urzędu, podpalenia słomy i opon na dziedzińcu, powieszenia na szubienicy kukieł kukieł przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, komisarza Unie Europejskiej ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego i byłego członka KE Fransa Timmermansa, naruszenia nietykalności jednego z radnych w czasie interwencji policjantów, gdy rolnicy szturmowali urząd.

Prokurator rejonowy powiedział, że wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wtargnięcia rolników do budynku urzędu. Uznano, posiłkując się orzecznictwem, że nie doszło o wypełnienia znamion przestępstwa naruszenia miru domowego, gdyż urząd jest obiektem o charakterze publicznym. Podobne postanowienie wydano w sprawie podpalenia słomy i opon, uznając, że nie było bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób czy szkody w mieniu w znacznych rozmiarach.

Nadal prowadzone są czynności sprawdzające w sprawie powieszenia kukieł polityków unijnych i naruszenia nietykalności osobistej radnego w czasie policyjnej interwencji, gdy rolnicy szturmowali urząd.

Solidarność o proteście 20 marca 2024 r.

Powodem rolniczych protestów, które odbędą się w środę w ponad 500 miejscach w kraju jest m.in. "Zielony Ład" i import rolno-spożywczy z Ukrainy - wyjaśnia rzecznik NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych Adrian Wawrzyniak. Blokady dróg spodziewane są we wszystkich województwach.

"Protesty będą w całym kraju, mamy już ponad 500 lokalizacji protestów rolniczych, nie ma najważniejszych, będą one w każdym województwie, będą to blokady miast wojewódzkich czy blokady tras szybkiego ruchu, będzie to pełne spektrum działań podejmowanych do tej pory. Będą one powtórzone, tylko w większej skali" - wyjaśnił rzecznik.

Organizatorami protestów są rolnicy - czy to organizacje rolnicze, czy sami rolnicy, którzy się zrzeszają i zgłaszają zgromadzenia. "Solidarność" RI też organizuje takie protesty - zaznaczył Wawrzyniak.

Postulaty protestujących są takie same jak wcześniej. Rolnicy protestują przeciwko "Zielonemu Ładowi", importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, ograniczaniem hodowli zwierząt w Polsce, "dramatycznej sytuacji" w rolnictwie. "Chcemy też wypłaty rekompensat i wsparcia rolników" - dodał.

W opinii rzecznika, zmiany w Zielonym Ładzie zaproponowane przez Komisję Europejską są "kosmetyczne". Są to działania na przeczekanie, na rozstrzygnięcie wyborów do Europarlamentu - mówił podkreślając, że "nie jest rozwiązania naszych problemów".

Rzecznik "Solidarności" RI przyznał, że same protesty nie rozwiążą problemów rolników, ale - jak zauważył - jednocześnie "są prowadzone rozmowy w ministerstwie, spotkania z premierem". Zaznaczył, że nie ma wyznaczonego kolejnego spotkania z premierem Tuskiem, ale rolnicy liczą, że jakieś "konkrety" pojawią się po rozmowach rolników z ministrem rolnictwa podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce lub po środowych protestach.

Ogólnopolski Strajk Generalny został wyznaczony na środę przez Radę Krajową NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Na zamieszczonej w sieci mapie protestu zaznaczono już ponad 400 punktów, z czego kilkanaście z nich na drogach dojazdowych do Warszawy.

W Warszawie zablokowana trasa S2

Według ustaleń krakowskiej policji, protestujący wjadą do Krakowa z trzech stron i spotkają się na Rondzie Mogilskim.

W województwie śląskim protest rolników i myśliwych zaplanowany jest w godzinach od 5. do 19. wokół Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Protestujący zapowiadają m.in. blokadę ul. Jagiellońskiej. Dodatkowo blokowane mogą być zjazdy i wjazdy na węzłach A1 z DK46 i DK43 w okolicach Częstochowy oraz zjeździe na Mykanów.

W Gdańsku demonstracja odbędzie się w godz. 10-16. Spodziewane są utrudnienia w ruchu drogowym oraz komunikacji miejskiej.

W województwie zachodniopomorskim blokady rolnicze odbywać się będą w większości powiatów, m.in. goleniowskim, stargardzkim, myśliborskim i choszczeńskim.

W Kielcach protestujący w siedmiu miejscach zablokują wjazd do miasta, natomiast w czwartek zaplanowano manifestację w centrum.

Warszawa i Mazowsze - blokady 20 marca 2024 r.

Kraków blokady rolników w dniu 20 marca 2024 r.

W związku z protestami rolników duże utrudnienia na ulicach Krakowa zapowiedziała małopolska policja, która zaapelowała, by w miarę możliwości korzystać w tym dniu z komunikacji publicznej. Według jej ustaleń protestujący wjadą do Krakowa z trzech stron i spotkają się na Rondzie Mogilskim.

Wjeżdżający do miasta z północy przejadą al. 29 Listopada, a następnie ul. Lubomirskiego w stronę Ronda Mogilskiego. Od wschodu protestujący zajmą ul. Igołomską, al. Jana Pawła II oraz ul. Mogilską. Z południa natomiast pojazdy uczestniczące w proteście mają poruszać się ulicami Herberta, Turowicza i Tischnera. Na drodze nr 776 dołączy do nich grupa nadjeżdżająca od ul. Wielickiej, następnie II obwodnicą pojadą w kierunku Mostu Kotlarskiego, ul. Kotlarskiej, Ronda Grzegórzeckiego do Ronda Mogilskiego.

Katowice i Śląsk - gdzie blokady i objazdy 20 marca 24

W województwie śląskim protest rolników i myśliwych zaplanowany jest w środę w godzinach od 5:00 do 19:00 wokół Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Protestujący zapowiadają blokadę ul. Jagiellońskiej od ul. Lompy do ul. Francuskiej z czasowymi blokadami ul. Ligonia od ul. Lompy do ul. Reymonta oraz ul. Francuskiej na odcinku pomiędzy ul. Ligonia i ul. Jagiellońską.

Protestujący rolnicy zapowiedzieli, że strajk będzie miał formę pikniku - rozdawana będzie żywność oraz ulotki edukacyjne. Ulice blokować będzie blisko 200 osób oraz 50 rolników.

Katowicki magistrat apeluje do mieszkańców regionu o rezygnację z przejeżdżania przez okolicę urzędu na czas strajku oraz śledzenie komunikatów, które wyświetlane zostaną na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Dodatkowo, katowicka GDDKiA poinformowała PAP, że związane ze strajkiem blokowane mogą być zjazdy i wjazdy na węzłach A1 z DK46 i DK43 w okolicach Częstochowy oraz zjeździe na Mykanów. Do całkowitego zatrzymania ruchu może dojść od skrzyżowania drogi krajowej numer 43 z ul. Kuźniczka do skrzyżowania DK43 z ul. Częstochowską w mieście Krzepice. Zablokowane zostanie również skrzyżowanie DK11 i DK46 w miejscowości Lipie Śląskie.

Gdańsk - sprawdź mapę blokad online

W Gdańsku manifestacja odbędzie się w godz. 10:00-16:00. Spodziewane są utrudnienia w ruchu drogowym oraz komunikacji miejskiej. Jak podał gdański urząd miasta, protest rozpocznie się na Placu Solidarności, a następnie od godz. 11:00-11.30 uczestnicy będą przemieszczać się trasą - ul. Nowomiejska, Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Hucisko, Toruńska, Okopowa pod urząd wojewódzki. Zakończenie przewidywane jest około godz. 16.00.

"W godz. 11:00-13:00 mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu linii autobusowych i tramwajowych w kierunku od Bramy Oliwskiej - Plac Zebrań Ludowych do Centrum Gdańska. Informacje o bieżących zmianach będą dostępne na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku w zakładce +Bieżąca Sytuacja Komunikacyjna+ oraz na przystankach, na tablicach elektronicznych" - poinformował magistrat.

Urząd zaznaczył, że nad bezpieczeństwem w czasie protestów czuwać będą funkcjonariusze policji. W najbardziej newralgicznych punktach policja będzie kierowała ruchem.

Blokady w województwie zachodniopomorskim

W województwie zachodniopomorskim blokady rolnicze odbywają się będą w większości powiatów, m.in. goleniowskim, stargardzkim, myśliborskim i choszczeńskim.

"W samym powiecie choszczeńskim odbywa się sześć takich protestów, w każdej z gmin. Obejmują one m.in. drogę krajową nr 10 w okolicy Suchania, Kalisza Pomorskiego i Recza. U nas ruch będzie przepuszczany co pół godziny, a w innych miejscach to zależy od organizatorów danych protestów" – powiedział w rozmowie z PAP współorganizator protestów Stanisław Barna.

Blokada wciąż jest też na drodze S3 na wysokości Myśliborza, od wtorku została ona jednak złagodzona. Kierowcy jadący od strony Szczecina w stronę Gorzowa Wielkopolskiego mogą dojechać do węzła Myślibórz i na nim zjechać na tzw. starą trójkę. Pojazdy jadące w stronę Szczecina mogą wjechać na S3 także na węźle Myślibórz. Droga S3 wciąż pozostaje zablokowana w obu kierunkach na odcinku Węzeł Myślibórz-Gorzów Północ.

Kielce - co z blokadami i objazdami 20 marca 2024 r.

W Kielcach protesty będą się odbywały w najbliższą środę i czwartek. W środę w siedmiu miejscach rolnicy zablokują wjazd do miasta, natomiast w czwartek zaplanowano manifestację w centrum.

W ramach dwudniowego protestu w środę rolnicy zablokują drogi wjazdowe i wyjazdowe z Kielc w siedmiu miejscach. Blokady zostaną ustawione m.in. przy rondzie Cedzynie na drodze krajowej numer 74, przy ulicy Łódzkiej. Zablokowane będą także droga krajowa nr 73 w Wiśniówce oraz ulica ks. Piotra Ściegiennego.

Natomiast w czwartek 21 marca rolnicy będą blokować aleję IX Wieków Kielc, na odcinku od ulicy Radiowej do ronda Herlinga–Grudzińskiego. Podobnie jak w czasie ubiegłotygodniowej manifestacji, organizatorzy protestu będą przepuszczać autobusy komunikacji miejskiej oraz kursowe busy, zapewniony także będzie "korytarz życia" dla służb ratunkowych. Protest w tym miejscu, według zgłoszeń organizatora, potrwa od 21 marca od godz. 7:00 do ok. północy z 21 na 22 marca.

Jasionka/ Debata rolników z ministrem Siekierskim - bez konkretów i porozumienia