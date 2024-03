Prognoza pogody na sobotę 23 marca

Sobota w większości kraju będzie pochmurna. W centrum i na południu z większymi przejaśnieniami.

Przez większość dnia możemy spodziewać się opadów deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na północnym wschodzie kraju miejscami może się pojawić krupa śnieżna, a w górach również opady deszczu ze śniegiem.

Jak prognozuje IMGW opady deszczy mogą sięgnąć do 10 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a na południu w porywach do 60 km/h. Głównie z kierunków zachodnich, na północnym wschodzie, zmienny. W Tatrach porywy do 60 km/h a, w Sudetach do 80 km/h.

Pomimo deszczowej aury temperatura daje powody do optymizmu. W Krakowie padło pierwsze wiosenne 20 stopni Celsjusza. W Cieszynie natomiast temperatura osiągnęła wartość aż 21,5 stopni Celsjusza.

Noc będzie pochmurna. Miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. W Karpatach może spaść 10-15 cm śniegu. Temperatura od -1 stopnia Celsjusza na północny i kotlinach górskich do 4 stopni Celsjusza na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę 24 marca

Niedziela również będzie pochmurna. Możemy się jednak spodziewać dużych przejaśnień.

IMGW prognozuje przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami również burze.

Prognozowany jest również spadek temperatury. Według IMGW maksymalnie wyniesie ona od 6 stopni Celsjusza do 10 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 3 stopni Celsjusza do 5 stopni Celsjusza.