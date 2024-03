IMGW podało w mediach społecznościowych informacje o wydaniu nowych ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego stopnia. Przymrozki pojawiają się w nocy i w czwartek nad ranem.

Ostrzeżenia dotyczą następujących województw:

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

śląskiego.

Pogoda w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny

Przymrozki wystąpią w czwartek 21 marca. Przypomnijmy, że jest to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Astronomiczna wiosna wystąpiła z kolei 20 marca.

W tym dniu w Tatrach ma padać śnieg i śnieg z deszczem. Na termometrach od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 14 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Na pozostałych obszarach Polski ok. 10-12 stopni Celsjusza. Z kolei w rejonach podgórskich do 7 stopni Celsjusza.

Pogoda na Wielkanoc. Ma być ciepło i słonecznie

Wiosennej pogody możemy się spodziewać na Wielkanoc. Ta wypad 31 marca. Jak podał serwis fanipogody.pl najprawdopodobniej tegoroczne święta będą bardzo ciepłe.

Na termometrach ma się pojawić nawet powyżej 20 stopni Celsjusza. Co więcej, Wielkanoc w tym roku ma być też bardzo słoneczna.