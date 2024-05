"Pani jest coraz młodsza!" - mówiłem za każdym razem, kiedy się spotykaliśmy. I to nie była urzędowa uprzejmość. Bo tych pokładów energii i zapału, które miała zawsze w sobie, mógłby jej pozazdrościć każdy (ja z całą pewnością zazdrościłem). Bo za każdym razem zarażała uśmiechem, który praktycznie nigdy nie schodził z jej twarzy - napisał na swoim Instagramie Rafał Trzaskowski.

Ostatni raz widzieliśmy się na spotkaniu wielkanocnym w Domu Powstańców Warszawskich. Więcej spotkań niestety już nie będzie. Za każde z tych, których miałem zaszczyt doświadczyć - dziękuję. Zofia Czekalska "Sosenka" - Powstańczyni, bohaterka i po prostu wspaniała osoba - odeszła w wieku 100 lat. Pani Zofio, "Sosenko" - dziękujemy za wszystko. Warszawa zawsze będzie o Pani pamiętać - czytamy w jego wpisie.

Kim była Zofia "Sosenka" Czekalska?

Zofia "Sosenka" Czekalska brała udział w Powstaniu Warszawskim. Pełniła funkcję łączniczki w oddziale "Chrobry II", później również sanitariuszki. Ten czas spędziła w Śródmieściu. Po kapitulacji trafiła do obozu jenieckiego. Gdy wróciła do Polski zamieszkała w Tomaszowie Mazowieckiem, gdzie się urodziła a potem w Warszawie, gdzie mieszkała do końca życia.

Pracowała w teatrach warszawskich. Szyła tam stroje sceniczne. W 2018 roku została odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi "za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski". Zmarła w wieku 100 lat.

Tak żegnano "Sosenkę"

Pożegnalny post zamieścił także Filip Chajzer.

Pani Zosiu najwspanialsza Sosenko - Warszawa nigdy Pani nie zapomni. Ja osobiście będę pamiętać każdy uśmiech, każde spotkanie, Pani ciepło, energię i radość życia. CHWAŁA BOHATEROM - napisał.