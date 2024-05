Zbigniew Ziobro przeszedł kolejną operację

Patryk Jaki był gościem programu "Gość Radia ZET". Padło w nim pytanie o stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Polityk przekazał, że były minister sprawiedliwości w czwartek przeszedł operację. - Stan zdrowia (Zbigniewa Ziobry - przyp. red.) jest słaby, naprawdę zły – podkreślił polityk.

Jaki dopytywany, czy przeszukania w domu byłego ministra spowodowały pogorszenie stanu jego zdrowia, odpowiedział, że "nie wykluczyłby tego".

- Po skomplikowanej, ciężkiej operacji, która trwa osiem godzin, człowiek powinien leżeć pod opieką lekarzy, a nie wracać do Polski - podsumował przedstawiciel Suwerennej Polski.

Ziobro pod koniec ubiegłego roku zniknął z życia publicznego. Okazało się, że walczy z nowotworem przełyku. Choroba jest zaawansowana i dała przerzuty. Były minister sprawiedliwości w połowie maja sam zapowiadał, że czeka go kolejna operacja.

- Liczyłem, że to nie będzie konieczne, ale niestety sytuacja się pogarszała, a jak człowiek ma problem z przełykaniem, to ma też inne problemy – mówił na antenie TV Republika Zbigniew Ziobro.

- W moim przypadku stwierdzono ten nowotwór nie we wczesnej fazie, ale w zaawansowanej i do tego wtedy, kiedy już dał przerzuty, więc to jest sytuacja dużo trudniejsza. Trzeba do tego podchodzić ze stoickim spokojem. Wiemy, co medycyna może zaproponować, wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie oczywiście są – dodawał.

Stan Ziobry uległ pogorszeniu

Zbigniew Ziobro przechodzi leczenie raka przełyku. Po przebytej chemioterapii, polityk poddał się operacji za granicą. Stan byłego ministra sprawiedliwości po operacji miał ulec pogorszeniu.

Zbigniew Ziobro przeszedł leczenie onkologiczne w Brukseli. Niedługo po tym, polityk zdecydował się wrócić do kraju, ponieważ Prokuratura Krajowa zleciła służbom specjalnym przeszukanie jego posesji.

Decyzja lidera Suwerennej Polski wzbudziła oburzenie lekarzy, którzy uważali takie przedwczesne opuszczenie szpitala za zbyt niebezpieczne.

– Ziobromusiał przedwcześnie przerwać rehabilitację po ciężkiej operacji chirurgicznego usunięcia nowotworu przełyku, w związku z wejściem do jego domu ABW. Mimo prawnego obowiązku ani prokuratura, ani służby nie skontaktowały się wcześniej z byłym ministrem, aby mógł wskazać zaufaną osobę, która uczestniczyłaby w jego imieniu w przeszukaniu domu – powiedział "Super Expressowi" polityk z otoczenia Zbigniewa Ziobry.

Choroba Zbigniewa Ziobry

W marcu Zbigniew Ziobro w mediach społecznościowych poinformował o tym, jak dowiedział się o swojej chorobie. Były minister sprawiedliwości dodał, że po badaniach okazało się, że ma już pierwsze przerzuty do żołądka. Polityk jest już po operacji. Do tej pory ma trudności z oddychaniem i mówieniem.

Polityk zaapelował do Polaków, aby badali się regularnie i nie bagatelizowali niepokojących objawów. Jak zaznaczył, "nowotwór to podstępny wróg".