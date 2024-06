Do jakich śmieci wyrzucić styropian?

Informacje o tym, w jaki sposób trzeba postępować z odpadami ze styropianu można znaleźć na przykład na oficjalnych stronach internetowych urzędów miast i gmin poświęconych zasadom segregacji odpadów. Rodzaj kontenera, do którego powinien trafić niepotrzebny styropian zależy po pierwsze od tego, w jakim stanie się on znajduje oraz po drugie - jakiego jest rodzaju. Inaczej postępujemy ze styropianem, który jest czysty, a inaczej z zanieczyszczonym. Jeszcze inne zasady obowiązują w przypadku styropianu budowlanego.

Gdzie wyrzucić styropian z opakowania po lodówce, TV i innym sprzęcie?

Reklama

Styropian wykorzystany np. jako warstwa izolacyjna w opakowaniach do transportowania sprzętu AGD (lodówek, pralek, kuchenek itd.) oraz RTV (np. telewizory, monitory, laptopy), jeśli tylko jest czysty, powinien trafić do żółtego pojemnika. Przypomnijmy, to kontener przeznaczony na odpady z tworzyw sztucznych oraz metalu. Czysty styropian nadaje się do recyklingu i może być ponownie wykorzystany.

Reklama

Reklama

Do jakiego kosza powinien trafić zabrudzony styropian?

Zabrudzony styropian (np. opakowania po jedzeniu na wynos) powinien trafić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Taki styropian nie nadaje się do recyklingu. W żadnym wypadku nie wolno go wyrzucać np. do bioodpadów (a niestety, zdarza się, że do pojemnika na bioodpady trafia jedzenie wraz z opakowaniem). Polistyren ekspandowany nie jest biodegradowalny. Zużyty i niezabezpieczony odpowiednio jest niebezpieczny dla środowiska naturalnego i dla naszego zdrowia.

Styropian budowlany. Do jakich śmieci go wyrzucić?

Styropian budowlany to specjalna odmiana styropianu. W zależności od tego, do jakich celów jest wykorzystywany, może różnić się nieco właściwościami. Popularnym rodzajem styropianu budowlanego są płyty wykorzystywane do ocieplenia ścian budynku. Resztki styropianu budowlanego nie powinny trafiać do zwykłych koszy na śmieci. Stosujemy tu tę samą zasadę, co przy innych odpadach budowlanych i remontowych. Styropian budowlany powinien trafić do specjalnego kontenera na odpady budowlane (przy mniejszej ilości odpadów używa się też specjalnych worków, tzw. big bagów). Powszechną praktyką jest wynajmowanie specjalistycznych firm które zajmują się wypożyczaniem kontenerów i big bagów oraz odbiorem i utylizacją odpadów budowlanych.

Odpady budowlane w niewielkich ilościach można zawieźć samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSzOK) prowadzonego przez miasto czy gminę. Powinny je przyjąć bezpłatnie. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie PSzOK-i przyjmują styropian budowlany.