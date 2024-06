Powszechnie wiadomo, że ciało człowieka w naturalny sposób staje się wolniejsze w ruchach wraz z wiekiem. Niektóre przypuszczenia, dlaczego tak się dzieje, mówią m.in. o spowolnieniu metabolizmu, utracie masy mięśniowej czy zmniejszeniu aktywności w miarę upływu czasu.

W tym kontekście mówi się także o mniejszej elastyczności stawów, co ogranicza zakres ruchów i może powodować ból podczas poruszania się, oraz o zmianach neurologicznych (starzenie się układu nerwowego może prowadzić do zmniejszenia refleksu i ogólnej sprawności ruchowej).

Przypuszcza się też, że wpływać na to mogą także czynniki psychologiczne, takie jak strach przed upadkiem lub kontuzją, które mogą prowadzić do bardziej ostrożnego i wolniejszego poruszania się.

Choć wszystkie te powody są głównie przypuszczeniami w ostatnim czasie naukowcy z University of Colorado Boulder poinformowali dlaczego, według badań, seniorzy mogą poruszać się wolniej. Częściowo powodem jest to, że… kosztuje ich to więcej energii niż młodsze osoby.

Badacze uważają, że odkrycie to może prowadzić do nowych narzędzi diagnostycznych w przypadku takich chorób jak choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie The Journal of Neuroscience.

Seniorzy spowalniają swoje ruchy, aby… oszczędzać energię

Do badania naukowcy zrekrutowali 84 zdrowych uczestników, w tym młodszych dorosłych w wieku od 18 do 35 lat i starszych dorosłych w wieku od 66 do 87 lat. Podczas badania uczestnicy zostali poproszeni o sięgnięcie do celu na ekranie, trzymając "robotyczne" ramię w prawej ręce. Sztuczne ramię działało podobnie do myszy komputerowej.

Naukowcy odkryli, że starsze osoby modyfikowały swoje ruchy w określonych momentach, by oszczędzać mniejsze w ich przypadku zasoby energii w porównaniu z młodszymi dorosłymi.

"Wraz z wiekiem nasze komórki mięśniowe mogą stać się mniej wydajne w przekształcaniu energii w siłę mięśni i ostatecznie w ruch" - wyjaśnił dla Medical News Today autor badania dr Alaa A. Ahmed, profesor na Wydziale Inżynierii Mechanicznej im. Paula M. Rady'ego w College of Engineering and Applied Science na University of Colorado Boulder.

Potencjał dla diagnostyki choroby Parkinsona i stwardnienia rozsianego

Naukowcy uważają, że ich odkrycia mogą pomóc w opracowaniu nowych narzędzi diagnostycznych dla zaburzeń związanych z ruchem. "Spowolnienie ruchowe wraz z wiekiem może znacząco wpłynąć na jakość naszego życia" - wyjaśnił Ahmed. "Może ograniczać nie tylko aktywność fizyczną, ale także społeczną. Ważne jest, aby zrozumieć przyczyny leżące u jego podstaw i określić, czy istnieją potencjalne interwencje, które mogą pomóc spowolnić lub wyeliminować ten spadek" – wyjaśnił.