Straż Graniczna zatrzymała 21-letniego Turka

21-letniego obywatela Turcji zatrzymali funkcjonariusze z placówki z Korczowej, którzy kontrolują granicę z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. Strażników zaalarmował system monitorujący, po tym jak jedna osoba nielegalnie przekroczyła granicę z Ukrainy do Polski.

- Był to 21-letni obywatel Turcji posiadający przy sobie dowód osobisty wydany w jego ojczyźnie oraz dokument potwierdzający prawo pobytu w Ukrainie. Mężczyzna powiedział mundurowym, że w Ukrainie mieszkał przez 3 ostatnie lata, postanowił jednak przeprowadzić się do Polski i finalnie chciał trafić do znajomego mieszkającego w Warszawie – przekazał rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Piotr Zakielarz.

Reklama

50 cudzoziemców zatrzymanych od początku roku

Reklama

Nielegalne przekroczenie tzw. zielonej granicy jest wykroczeniem, za co cudzoziemiec został ukarany mandatem w wysokości 400 złotych i przekazany z powrotem do Ukrainy.

Od początku 2024 r. funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 50 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli podkarpacki odcinek granicy z Ukrainy i Słowacji.