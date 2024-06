Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w sierpniu 2023 r. w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Według prokuratury 41-letni mężczyzna wiedząc, że w gnieździe jaskółek oknówek znajdują się pisklęta, strącił je z narożnika okna w mieszkaniu na drugim piętrze. Świadkiem tego zdarzenia była kobieta, która znalazła pisklęta jaskółek. Jedno z piskląt miało urwaną nogę. Kobieta zabrała ranne ptaki i przekazała Fundacji Dzika Nadzieja oraz powiadomiła policję.

Świdnicka prokuratura oskarżyła 42-latka o to, że działając w zamiarze ewentualnym usiłował zabić trzy pisklęta jaskółek oknówek poprzez strącenie gniazd tych ptaków. Sprawca zamierzonego celu nie osiągnął, ponieważ pisklętom została udzielona pomoc weterynaryjna – mówił wcześniej prok. Rusin.

Ukarany grzywną

Zapadł już wyrok w tej sprawie. Świdnicki sąd uznał mężczyznę winnym zrzucanych mu czynów i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 5 tys. zł. To wyrok dla nas satysfakcjonujący. W skali kraju to precedens. Dotarliśmy tylko do jednej takie spawy, ale tam zapadł wyrok nakazowy, a w naszej sprawie był prowadzony proces karny i wyrok zapadł po przeprowadzeniu procesu – powiedział prokurator Rusin.

Jaskółka oknówka jest pod ścisłą ochroną gatunkową. Według przepisów gniazda jaskółcze można likwidować, ale tylko w okresie od 16 października do końca lutego. Przy czym można je w tym okresie usuwać tylko z obiektów budowalnych, ewentualnie z terenów zielonych, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa czy sanitarne – mówił wcześniej prokurator.

Wyrok świdnickiego sądu jest nieprawomocny.