Aktywiści z grupy Ostatnie Pokolenie zablokowali w Warszawie ulicę Czerniakowską.

Agresja kierowców

W odpowiedzi na blokadę, kierowcy zaczęli używac gazu pieprzowego, gaśnicy przeciwko protestującym. Kilka osób próbowało siłą usunąć aktywistów z jezdni. Na miejsce wezwano policja, aby zainterweniować.

"Policja odwróciła zwrok"

"Na blokadzie Czerniakowskiej kierowcy urządzili festiwal przemocy. Policja odwróciła wzrok" - napisali aktywiści z "Ostatniego Pokolenia".

"Pokojowo protestujące osoby zostały zaatakowane gazem pieprzowym i gaśnicą proszkową. Policja była obecna na miejscu, odwrócona tyłem" - dodano.

Anna-Maria Żukowska z Lewicy napisała w mediach społecznościowych post skierowany do policji.

Żukowska: Mogło dojść do tragedii

Tutaj praktycznie doszło do linczu, do agresji fizycznej, a wy sobie staliście obok i żadnej reakcji? Dlaczego pozwoliliście na samowolkę kierowców? Powinniście podjąć działanie, rozdzielić strony, mogło dojść do tragedii - oceniła.

"Ostatnie Pokolenie". Co robią?

To kampania obywatelska, której członkowie chcą zmusić rząd, żeby zaczął poważnie traktować zdrowie i bezpieczeństwo obywateli w czasach zagrożonych zapaścią klimatyczną" – pisali w informacji prasowej, członkowie grupy. "Dziś zrzesza ona blisko sto osób" – dodali.