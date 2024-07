Prywatny przewoźnik pojedzie po polskich torach

Jak informuje kolejowyportal.pl, UTK przekazał, że złożony 11 czerwca przez przewoźnika wniosek wymagał uzupełnienia braków o charakterze formalnym i merytorycznym. 28 czerwca 2024 r. Flixtrain uzupełnił te braki, a tym samym spełnił wymogi prawne niezbędne do opublikowania wersji jawnej powiadomienia w sprawie uruchomienia nowych połączeń.

"Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób w okresie od 14 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 oraz 2029/2030" – informuje portal.

FlixTrain zapowiada połączenia codzienne, przez cały okres wskazanych powyżej rocznych rozkładów jazdy pociągów, w wymiarze dwóch par pociągów. Zgodnie z wnioskiem na terenie Polski pociąg dostępny będzie wyłącznie w ruchu międzynarodowym. Dotyczy to stacji: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Poznań Główny. Nowa usługa będzie niedostępna w komunikacji krajowej.

Połączenia będą zestawione ze składu wagonowego oferującego standard nie niższy niż 240 miejsc w klasie 2. z wyznaczonymi miejscami priorytetowymi dla rodzin z dziećmi oraz dla osób o ograniczonych możliwościach przemieszczania się.

Podwyżki biletów PKP Intercity. Więcej za podróż do Niemiec

Ceny biletów PKP Intercity na trasach między międzynarodowych do Niemiec znacząco wzrosły. Jeszcze kilka tygodni temu bilet z Poznania do Frankfurtu nad Odrą kosztował 93 zł, teraz jego cena sięga ok. 200 zł. Podobnie jest z biletami do Berlina.

Według PKP Intercity winę za taki stan rzeczy ponosi niemiecki przewoźnik – koleje Deutsche Bahn, a podwyżki mają być wynikiem wzrostu kosztów eksploatacji, obsługi taboru, dostępu do infrastruktury oraz cen energii. Polska spółka tłumaczy także, że ceny biletów na pociągi międzynarodowe są ustalane procentowo i zależą od popytu: im więcej chętnych, tym droższe bilety.

Ekspert ds. transportu dr Michał Beim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zauważa w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", że ceny biletów na międzynarodowe połączenia kolejowe są znacznie wyższe niż w taryfie krajowej. Na przykład, bilet na podróż z Poznania do Warszawy kosztuje 149 zł, podczas gdy bilet do Berlina, choć podróż trwa krócej, kosztuje ponad 200 zł.