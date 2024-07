"Łącznie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie poseł Marcin Romanowski został przekazany do dyspozycji sądu" - poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Dodał, że to sąd może teraz zażądać jego doprowadzenia w każdym momencie.