Emeryci i renciści mogą liczyć na wiele zniżek i benefitów. Państwo w wielu przypadkach zapewnia im dodatkowe wsparcie finansowe w postaci ulg podatkowych czy dopłat do leków. Emeryci i renciści mogą także korzystać z tańszych biletów do kin, teatrów oraz na inne wydarzenia kulturalne, co wspiera ich aktywność społeczną. Seniorzy mogą również korzystać z licznych zniżek na komunikację miejską i pociągi, ale… okazuje się, że są pewne "haczyki", które mogą skończyć się wysokim mandatem.

Zniżki dla seniorów w PKP

Emeryci i seniorzy po 60-tce mogą skorzystać z dużych zniżek na przejazd pociągami PKP. Do wyboru mają dwa rodzaje zniżek. Okazuje się jednak, że kupując bilet i korzystając z jednej z nich nieświadomie narażają się na mandat w wysokości nawet 600 zł!

Osoby po sześćdziesiątce mogą kupić bilety PKP ze zniżką 30 proc. Zniżka obowiązuje w pociągach Intercity w 1. i 2. klasy na trasach krajowych. Obejmuje również dłuższe trasy i wagony sypialne.

Seniorzy mogą również skorzystać ze zniżki 37 proc. na dwa przejazdy pociągami w roku. I właśnie w przypadku tej zniżki seniorzy mogą nieświadomie narazić się na wysoki mandat. Korzystając z niej potrzebują bowiem specjalnego dokumentu. Sam bilet i dowód tożsamości w tym przypadku nie wystarczą.

Kupując bilet ze zniżką 37 proc. należy okazać podczas kontroli zarówno bilet na przejazd i dowód tożsamości, jak i odpowiednie zaświadczenie. Zaświadczenie można uzyskać w:

terenowych jednostkach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

wojewódzkich i regionalnych radach weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zaw.,

w okręgowych sekcjach emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Lawina mandatów w PKP dla seniorów

Za brak dokumentu można dostać mandat w wysokości od 120 do 600 zł. Opłata mandatu w pociągu PKP obniża pełną wysokość mandatu o 80 proc. Wówczas senior ma do zapłacenia 120 zł. Jeśli zapłaci w ciągu 2 tygodni – kwota wynosi 150 zł. Po upływie dwóch tygodni należy zapłacić pełną kwotę mandatu, czyli 600 zł.