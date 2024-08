O przechwyceniu rosyjskiego samolotu Dowództwo poinformowało we wtorek w komunikacie na portalu X.

Przechwycenie rosyjskiego samolotu Ił-20

"12 sierpnia 2024 roku para dyżurna polskich F-16 dokonała przechwycenia oraz identyfikacji wizualnej samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim. Polskie myśliwce przechwyciły samolot Ił-20, wykonujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez naruszenia polskich wód terytorialnych" - przekazano w komunikacie.

Na czym polega przechwycenie obcego samolotu?

Przechwycenie obcego samolotu przez lotnictwo wojskowe polega na zbliżeniu się i nawiązaniu kontaktu wzrokowego i radiowego z obcym samolotem, który np. zbliża się do polskiej przestrzeni powietrznej i nie ma z nim kontaktu. Piloci myśliwców mogą w ten sposób zidentyfikować samolot i nakierować go na wskazany tor lotu, a w przypadku poważniejszych sytuacji na przykład zmusić do wylądowania na określonym lotnisku.

"Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej to jeden z priorytetów Wojska Polskiego. Każdego dnia piloci Sił Zbrojnych RP czuwają i są w gotowości, aby zapewnić ochronę polskiego nieba" - czytamy w komunikacie DORSZ. "Ochrona polskiej przestrzeni powietrznej to fundament bezpieczeństwa naszego kraju. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu całego systemu obrony powietrznej możemy być pewni, że jesteśmy chronieni przed zagrożeniami z powietrza" - dodano.

Przypadki przechwycenia rosyjskich samolotów

W ostatnich miesiącach przypadki przechwycenia rosyjskich samolotów w regionie Morza Bałtyckiego przez myśliwce polskie lub sojusznicze zdarzyły się kilkukrotnie; ostatnio o takiej sytuacji Dowództwo informowało w maju. Rosyjskie samoloty rozpoznawcze regularnie operują nad Morzem Bałtyckim, startując przede wszystkim z baz w Obwodzie Królewieckim.

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy m.in. misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty sojuszników z baz w Malborku, litewskich Szawlach i estońskim Amari patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem.