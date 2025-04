Inaugurujący obchody niedzielny Piknik Tysiąclecia rozpocznie się o godz. 14:00 w Warszawie, na Skwerze Kahla oraz Wybrzeżu Kościuszkowskim. Dla uczestników przygotowano trzy tematyczne strefy: średniowiecza, nowoczesności i przyszłości. Patronem merytorycznym wydarzenia jest Muzeum Historii Polski.

– Cieszymy się, gdy misja PZU spotyka się z inicjatywami budującymi tożsamość Polek i Polaków, kiedy razem ze społeczeństwem celebrujemy wzniosłe idee towarzyszące naszej historii, państwowości i kulturze – mówi Agnieszka Żebrowska, dyrektor biura prewencji i sponsoringu PZU.

Edukacja dla każdego

Zapraszamy uczestników Pikniku do organizowanych przez PZU stref zdrowia, bezpieczeństwa oraz do strefy prewencyjnej, gdzie promowany będzie zdrowy styl życia, a także bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzięki symulatorowi dachowania uczestnicy będą mogli naocznie przekonać się, jak podczas wypadku zachowują się nie tylko pojazd, a także ciała pasażerów i jak wrażenia te wpływają na psychikę ich uczestników.

Wsparcie dla kultury i lokalnych społeczności

PZU będzie partnerem całej serii wydarzeń upamiętniających uroczyste obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski. Są one dla najstarszego i największego krajowego ubezpieczyciela sposobnością do realizacji długofalowej strategii wspierania kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego. W planach mamy realizację 10 imprez na terenie całej Polski. Objęliśmy także mecenatem projekt „1025. Muzyka Polskich Katedr” organizowany przez Teatr Muzyczny w Poznaniu. Projekt uwzględnia trzy wydarzenia odbywające się od czerwca do sierpnia 2025 r. w sześciu polskich miastach.

Grupa PZU od lat wspiera najważniejsze instytucje i wydarzenia kulturalne, współdziałając na rzecz upowszechniania kultury oraz dziedzictwa narodowego, m.in. Narodowy Instytut Chopina będąc partnerem Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, Festiwalu „Chopin i jego Europa 2025” oraz koncertów upamiętniających rocznicę urodzin i śmierci kompozytora.