NIK wkrótce zbada wydatkowanie środków przez PKOl

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras poinformował w środę, że zwrócił się do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia z prośbą o przeprowadzenie pilnej doraźnej kontroli w PKOl, dotyczącej wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa i spółek Skarbu Państwa. Szef MSiT podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym w Warszawie przypomniał, że chodzi o sumę 92 mln zł, które wpłynęły na konto PKOl w ostatnich trzech latach.

Rzecznik NIK Marcin Marjański zapytany o to, czy wniosek już trafił do NIK, przekazał PAP, że do godziny 12.30 w środę taki wniosek do Izby jeszcze nie wpłynął. - Co nie zmienia faktu, że izba już wcześniej zauważyła ryzyko związanych z wydatkowaniem przez PKOl środków z dotacji celowych i z własnej inicjatywy podjęła się analizy takowych w celu przygotowania się do ewentualnej kontroli - powiedział.

- Jeżeli wpłynie od ministra sportu do NIK wniosek o kontrolę, to na pewno zostanie on rozpatrzony z należytą starannością pod kątem wskazanych ryzyk występujących w wydatkowaniu przez PKOl środków z budżetu państwa - zapewnił Marjański.

Rzecznik NIK zwrócił uwagę, że Izba posiada uprawnienia do kontrolowania wydatkowania środków z budżetu państwa, w tym wypadku np. z dotacji celowych oraz wykonania zapisów umów ze spółkami Skarbu Państwa, które takie środki przekazywały do PKOl.

Sławomir Nitras w piśmie do Mariana Banasia wniósł o przeprowadzenie kontroli doraźnej w Polskim Komitecie Olimpijskim. "Przeprowadzenie kontroli ma na celu zbadanie prawidłowości i efektywności zbadania środków finansowych szeroko rozumianego sektora finansów publicznych, w tym środków finansowych pochodzących ze spółek z udziałem Skarbu Państwa przeznaczonych oraz wydatkowanych w związku z organizacją uczestnictwa Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu" - napisał minister.

W piśmie wskazano ponadto, że na realizację powyższego zadania PKOl otrzymał środki finansowe w latach 2022-2024 w wysokości 92 mln zł zarówno z budżetu państwa, jak również od spółek z udziałem Skarbu Państwa.