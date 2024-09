Reakcja policji na kradzież

Dolnośląscy policjanci zareagowali na zgłoszenie dotyczące szabrownictwa na terenie Kłodzka. Zdarzenie miało miejsce na jednej ze zniszczonych stacji benzynowych, gdzie postronne osoby zauważyły dwóch mężczyzn wynoszących alkohol. Dzięki interwencji, funkcjonariusze po pieszym pościgu zatrzymali sprawców i odzyskali skradzione mienie.

Szabrownictwo

Policja jasno podkreśla, że nie ma przyzwolenia na szabrownictwo. Każdy przypadek kradzieży zostanie surowo ukarany. Funkcjonariusze obecni w miejscach dotkniętych przez powódź pomagają w ewakuacji, dbają także o zabezpieczenie mienia pozostawionego przez ewakuowanych mieszkańców, by zapobiegać przestępczym incydentom.

Szczegóły incydentu

Do kradzieży doszło 16 września, gdy dwóch mieszkańców Kłodzka, w wieku 29 i 41 lat, postanowiło skorzystać z sytuacji i ukradło alkohol oraz wyroby tytoniowe z zalanej stacji benzynowej w centrum miasta. Gdy zbliżali się policjanci, sprawcy porzucili łupy i próbowali uciekać, jednak zostali zatrzymani. Na miejscu funkcjonariusze nałożyli na mężczyzn mandaty w wysokości 500 złotych.

Ostrzeżenia sanepidu dotyczące produktów spożywczych

Policja przypomina, że produkty spożywcze pochodzące z terenów zalanych są niebezpieczne dla zdrowia. Zgodnie z zaleceniami sanepidu, takie towary nie nadają się do spożycia, dlatego apeluje się do mieszkańców, by nie ryzykowali zdrowia i stosowali się do zaleceń.