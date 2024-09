Wymiana okien na nowe, energooszczędne modele może znacząco zmniejszyć straty ciepła, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W Polsce funkcjonuje kilka programów, które oferują takie dofinansowanie. Jak działa program Ciepłe Mieszkanie?

Dlaczego warto wymienić okna na nowe?

Korzyści z wymiany okien to nie tylko większy komfort cieplny, ale przede wszystkim oszczędność energii (nowoczesne okna o lepszych parametrach termicznych mogą obniżyć koszty ogrzewania nawet o 20-30 proc.). Wymiana starych okien na nowe wiąże się ze sporym wydatkiem jednak istnieją różnego rodzaju programy wsparcia – w tym rządowe programy dofinansowania takie jak Ciepłe Mieszkanie lub Czyste Powietrze, których celem jest poprawienie termoizolacji budynków za pomocą dotacji na wymianę okien.

Program Ciepłe Mieszkanie 2024

Program Ciepłe Mieszkanie to uzupełnienie programu Czyste Powietrze. Skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i właściciel lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. By można było otrzymać dofinansowanie i skorzystać z programu Ciepłe Mieszkanie gmina powinna zgłosić chęć udziału w projekcie. Wówczas gmina otrzymuje środki i zajmuje się ich rozdzieleniem.

Ciepłe Mieszkanie - na co można otrzymać dofinansowanie?

Dopłaty przeznaczone są na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie można dostać m.in. na wymianę drzwi i okien, ale także na nowe źródło ciepła (pompa ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy czy kocioł na pellet), podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła czy wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. lub wentylacji mechanicznej. Dofinansowanie można uzyskać również do wymiany bramy garażowej.

Kto może uzyskać dofinansowanie do wymiany okien?

W programie Ciepłe Mieszkanie dofinansowanie do wymiany okien mogą otrzymać osoby prywatne, właściciele mieszkań w blokach, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy mieszkań będących własnością gminy, a także małe wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali.

Kto może wymienić okna za darmo? By wymienić okna za darmo należy spełnić dwa warunki - być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego starszego niż 10 lat i mieć dochód w rodzinie, który nie przekracza 1090 zł miesięcznie na osobę.

Ciepłe Mieszkanie. Gdzie złożyć wniosek?

By skorzystać z programu należy złożyć wniosek do właściwej gminy. Gmina opracowuje i publikuje dokumenty związane z naborem wniosków dla beneficjentów końcowych na realizację przedsięwzięć w ramach programu.