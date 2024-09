Racibórz - największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce - uratował Wrocław i inne miasta przed powodzią. Przez ostatnie dni Polacy śledzili komunikaty o stanie jego napełnienia, niepokój wzbudzały informacje o przeciekaniu zbiornika w nocy. Choć chwilami sytuacja była groźna i do pomocy przy uszczelnianiu zbiornika zaangażowano wojsko - wszystko dobrze się skończyło.

Reklama

Jak się okazuje, Polacy postanowili dać wyraz swojej uldze wystawiając pozytywne opinie zbiornikowi Racibórz w Googlach. Inwestycja ma już tam ponad 900 ocen i to same pozytywne. Średnia ze wszystkich wynosi 4,9 czyli jest bardzo wysoka.

Polacy dziękują zbiornikowi

"Robi niewyobrażalną robotę, szacunek" - napisał jeden z internautów śledząc relacje o zmaganiach zbiornika z powodzią. Inni dodawali zbiornikowi otuchy: "Trzymaj się mocno. Dolnośląskie chłopaki są w końcu najlepsze na świecie!!!!", "Trzymaj się mordo, wiem, że jest ciężko, dla dasz radę".

Zbiornik zbiera pochwały i podziękowania: "Wspaniały zbiornik! Uratował Dolny Śląsk wraz z jego stolicą przed katastrofą! Cała Polska jest z Ciebie dumna, tak trzymaj Nasz dzielny, cichy bohaterze!". "Wszyscy razem: dziękujemy kochany zbiorniczku", "Cichy bohater bez peleryny, uratował miasto, potrzeba więcej takich, bo można na nich polegać bardziej niż na facecie".

Reklama

Kolejny internauta także zwracał się do zbiornika jak do osoby: "Miałem Ciebie odwiedzić w tym tygodniu, ale póki co jesteś zajęty. Wrócę, jak skoczysz ogarniać Odrę. Nie będę Ci teraz przeszkadzał". Niektóre wpisy są jak apele: "Zbiorniczku, ratuj nas proszę. Trzymamy za Ciebie kciuki. Bądź proszę sigmą i powstrzymaj wodę". "Wspaniały zbiornik, dużo wody zbiera, bardzo dzielny 5/5" - podsumował inny. Wśród ocen trafiają się także wiersza na temat zbiornika. Oto jeden z nich:

Zbiornik Racibórz, strażnik wody dzikiej,

Chronisz od powodzi krainy tak bliskie

I choć twoje serce z betonu ulepione,

Niesiesz spokój w czasie, gdy groza wylewa się tonem.

Pod obronę Twych wałów uciekamy, tamo Ty nasza pocieszycielko!

Budowa zbiornika to sukces PiS?

Budowa suchego zbiornika Racibórz Dolny trwała siedem lat. Opozycja twierdzi: "zbiornik Racibórz mógł powstać dlatego, że do władzy przyszedł PiS". Jak jednak przypominają media, pierwsza koncepcja zbiornika Racibórz Dolny powstała już po katastrofalnej powodzi w 1880 roku. 6 lipca 2001 roku ustanowiono wieloletni program rządowy program, którego głównym elementem stała się potem budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

Zbiornik Racibórz Dolny ma pojemność 185 mln m sześc. Zaczął być napełniany od niedzieli rano, aby przejąć nadmiar wód napływających Odrą. Budowę suchego zbiornika w Raciborzu ukończono na przełomie maja i czerwca 2020 r. Zajmuje on 26 km kw. Długość zapór zbiornika wynosi ponad 20 km. Koszt inwestycji dofinansowanej UE, z Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżetu Państwa wyniósł ok. 2 mld zł.