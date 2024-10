Do sieci trafiło video z polskich ferm drobiu, które w nienajlepszym świetle stawia te miejsca. Były kontrolowane przez odpowiednie inspekcje, które stwierdziły tylko jeden rodzaj naruszenia norm w postaci odpowiedniego przeszkolenia pracowników fermy. To niewielkie naruszenie przepisów w porównaniu do tych sugerowanych przez film. Mamy więc sprzeczność między drastycznym filmem a oficjalnymi wynikami kontroli odpowiednich urzędów.

Poniższy film upubliczniło Stowarzyszenie Otwarte Klatki: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej po kontroli wskazał brak właściwego przeszkolenia pracowników bez nieprawidłowości co do stanu ptaków. Co wiemy o nagraniu - przerośnięte kurczaki, tylko 42 dni chowu, ścisk, stosy w wiadrach 1) Materiały zostały zarejestrowane przez pracownika ferm położonych na wschodzie Polski, w okolicach Międzyrzeca Podlaskiego i Siedlec. 2) widzimym.in. przerośnięte, zdeformowane, stosy martwych ptaków w wiadrach i kontenerach. 3) Fundacja twierdzi, że jest to skutek przekarmiania ras szybkorosnących (chów tylko 42 dni) oraz stłoczenia ptaków. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej w odpowiedzi na zgłoszenie Otwartych Klatek poinformował, że w ramach kontroli na jednej ze wskazanych ferm stwierdzono w ostatnim czasie brak właściwego przeszkolenia pracowników i zobowiązano właścicieli do jego przeprowadzenia. Nie zaobserwowano jednak nieprawidłowości w zakresie dobrostanu kurcząt i stwierdzono, że wizyty lekarza weterynarii odbywają się regularnie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o fermach drobiu Polska od 2014 r. jest największym producentem mięsa drobiowego w UE z silną dynamiką wzrostu produkcji. W strukturze produkcji, mięso kurcząt stanowiło 81,6%, indyków 15,3%, a drobiu wodnego tj. kaczek i gęsi 3,2%. Za wyjątkiem 2021 r. w którym nasiliło się wystąpienie grypy ptaków i trwały ograniczenia dotyczące COVID-19), w Polsce od lat jest notowany trend wzrostowy produkcji zarówno mięsa jak i żywca drobiowego. Szacuje się, że w 2023 r. produkcja mięsa drobiowego w Polsce wyniosła ponad 3,1 mln ton, co stanowi wzrost o 2,0% w porównaniu z rokiem 2022. Według szacunków KE, w Polsce w bieżącym roku (2024) przewiduje się wzrost produkcji mięsa drobiowego o 1,3% w odniesieniu do roku 2023. W 2023 roku odnotowano dalszy wzrost eksportu mięsa drobiowego, będącego na czele listy najczęściej eksportowanych z Polski produktów rolno-spożywczych. W tym przypadku nastąpił spadek wartości eksportu z 4 296 mln EUR (w 2022 r.) do 4 094 mln EUR w okresie w 2023 roku. Natomiast ilościowo w tym samym okresie sprzedaż za granicę wzrosła do 1 646 tys. ton (w 2022 r. 1 592 tys. ton). • Wartość eksportu mięsa drobiowego: 4,09 mld euro ( - 4,8 % r/r) • Wielkość eksportu mięsa drobiowego: 1 646 tys. ton (+ 3,4 % r/r) • Wartość importu mięsa drobiowego: 102 tys. euro (- 15,6 % r/r) • Wielkość importu mięsa drobiowego: 58,8 tys. ton (- 17,8 % r/r)W porównaniu z innymi sektorami mięsnymi, sektor mięsa drobiowego w Polsce jest silnie skoncentrowany. Ponad 7,8 tys. producentów żywca rzeźnego (prowadzących działalność nadzorowaną – dane z 2021 r.) odpowiada za wyprodukowanie około 53% ogółu produkcji mięsa w Polsce. W 2021 r. w Polsce było: 4 247 fermy kurczaków typu brojler;

1 363 ferm indyków,

1 118 ferm kaczek,

1 148 ferm gęsi. Liczba ferm reprodukcyjnych wynosi 922.