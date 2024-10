Legitymacja emeryta-rencisty to dokument potwierdzający prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych. W Polsce jest wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą otrzymać legitymację, która upoważnia do licznych ulg. Wystarczy złożyć wniosek w najbliższym oddziale ZUS, aby uzyskać ten dokument. Od 1 stycznia 2023 roku legitymacje wydawane są przede wszystkim w formie elektronicznej. Aby uzyskać mLegitymację, nie trzeba osobiście odwiedzać urzędu. Wystarczy złożyć wniosek online i pobrać aplikację mObywatel. Po dodaniu dokumentu elektroniczna legitymacja będzie dostępna w aplikacji.

Jakie zniżki dla posiadaczy legitymacji emeryta?

Legitymacja emeryta umożliwia korzystanie z wielu ulg, takich jak niższe ceny leków, biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe, przejazdy komunikacją publiczną oraz pociągami. Ponadto, posiadacze legitymacji mogą liczyć na tańsze pobyty w uzdrowiskach i udział w turnusach rehabilitacyjnych. Osoby powyżej 65. roku życia mają dodatkowo prawo do bezpłatnych leków i zwolnienia z abonamentu RTV.

Legitymacja emeryta umożliwia uzyskanie dodatkowych korzyści, takich jak karta seniora dostępna w wielu miastach. Karta ta zapewnia zniżki na bilety do kina, teatru, opery czy zoo, a także umożliwia bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej. Wiele samorządów oferuje dodatkowe korzyści dla seniorów, takie jak zniżkowe karnety na baseny, siłownie czy zajęcia fitness. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych miast.

Jak uzyskać legitymację emeryta?

Od 1 stycznia 2023 roku ZUS domyślnie wydaje legitymacje w formie elektronicznej (mLegitymacja), dostępnej w aplikacji mObywatel. Nie trzeba składać dodatkowego wniosku, aby ją otrzymać.

Jeśli chcesz mieć tradycyjną legitymację w formie plastikowej karty, możesz złożyć wniosek w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS. Wniosek można złożyć:

Wniosek można wypełnić i złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Elektronicznie: Można skorzystać z platformy e-PUAP.

Co zrobić w przypadku utraty lub uszkodzenia legitymacji emeryta-rencisty?

W przypadku utraty lub uszkodzenia legitymacji należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Wniosek można złożyć w taki sam sposób, jak wniosek o wydanie pierwszej legitymacji.