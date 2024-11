Klienci programu lojalnościowego Moja Biedronka mają powód do świętowania! Sieć sklepów Biedronka przygotowała specjalną, trzydniową promocję od 7 do 9 listopada, oferując swoim stałym klientom spore rabaty i produkty za darmo.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Codziennie na klientów Biedronki czekają atrakcyjne oferty obejmujące szeroki asortyment produktów – od kosmetyków i środków czystości po artykuły sezonowe, takie jak wkłady do zniczy. Nie da się ukryć, że jest to doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w niezbędne artykuły gospodarstwa domowego i jednocześnie znacznie obniżyć koszty swoich zakupów.

Reklama

Jakie promocje 7 listopada w Biedronce?

W ten czwartek, 7 listopada, w Biedronce przy zakupie dowolnego szamponu Schauma, drugi mogliśmy otrzymać gratis. Był to doskonały moment, by uzupełnić swoje kosmetyczne zapasy. Należy pamiętać, że promocja obowiązuje tylko dla posiadaczy karty Moja Biedronka. Dla klientów szukających oszczędności Biedronka przygotowała specjalną promocję na środki piorące Lovela. Kupując dwa opakowania, za drugie zapłacimy jedynie 5 złotych.

Reklama

Jakie rabaty 8 listopada w Biedronce?

W piątek, 8 listopada, kupując jeden dezodorant Dove (200 ml), drugi otrzymamy gratis. To idealny moment, by zaopatrzyć się w ulubione produkty i cieszyć się świeżością przez długi czas. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów, a dzienny limit to 4 produkty. W piątek, oprócz dezodorantów Dove, czekają także promocje na środki do prania. Kupując dwa produkty marek Ariel, Vizir, Persil, Perwoll lub Eden, za drugi (tańszy) zapłacimy 70 proc. mniej!

Jakie zniżki 9 listopada w Biedronce?

W sobotę, 9 listopada w Biedronce czeka promocja "1+1 gratis" na wszystkie perfumy, wody toaletowe i wody perfumowane. Wystarczy kupić jedno opakowanie, a drugie otrzymamy za darmo! Na ten dzień Biedronka przygotowała także specjalną promocję dla osób planujących zakup większej ilości wkładów do zniczy. Przy zakupie zestawu sześciu wkładów parafinowych Lumia (250 g) otrzymasz dodatkowo sześć sztuk gratis.

Jak założyć kartę Moja Biedronka?

Wystarczy odwiedzić dowolny sklep Biedronka w Polsce i poprosić kasjera o kartę "Moja Biedronka". Zostanie Ci ona wydana zupełnie za darmo, bez żadnych ukrytych kosztów.

Jak zarejestrować kartę Moja Biedronka?

Proces rejestracji karty "Moja Biedronka" jest niezwykle prosty. Wystarczy zalogować się na stronie internetowej Biedronka.pl i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Jak aktywować kartę Moja Biedronka?

Choć rejestracja karty Moja Biedronka online jest prosta, to aktywacja jest niezbędnym ostatnim krokiem. Po zalogowaniu na stronie Biedronka.pl należy podać numer karty i wybrać metodę weryfikacji (telefon lub e-mail). Następnie, po kliknięciu linku aktywacyjnego przesłanego na podany przez Ciebie adres e-mail, Twoja karta będzie gotowa do użycia.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium