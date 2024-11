Za wynajem kawalerki w największych polskich aglomeracjach trzeba obecnie zapłacić od 1700 do nawet 3000 złotych miesięcznie. Alternatywą dla tak wysokich kosztów może być zatrudnienie się w jednym z czterech określonych zawodów, które umożliwiają otrzymanie mieszkania służbowego bez dodatkowych opłat.

Reklama

Dla kogo mieszkanie za darmo?

Jak wynika z informacji serwisu bankier.pl, możliwość bezpłatnego zamieszkania w lokalu służbowym przysługuje m.in. żołnierzom, policjantom, funkcjonariuszom straży granicznej i leśnej. Do roku 2019 roku do tego grona należeli również nauczyciele pracujący w miejscowościach liczących maksymalnie 5 tysięcy mieszkańców. Niestety, w wyniku zmian legislacyjnych, nauczyciele utracili ten przywilej.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Mieszkanie służbowe - kryteria przyznawania

Kryteria przyznawania mieszkań służbowych są zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej służby.

Żołnierze

Żołnierze mogą być zakwaterowani zarówno w miejscu pełnienia obowiązków służbowych, jak i w pobliskich miejscowościach. Przykład takiej inwestycji to Zamość, gdzie oddano do użytku 18 mieszkań i 12 miejsc w internacie. Całość inwestycji, warta 12 milionów złotych, została sfinansowana dzięki dotacji MON oraz środkom własnym Agencji Mienia Wojskowego. Według danych z 2021 roku Agencja zrealizowała podobne projekty w 83 miejscowościach w całej Polsce.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przydzielenia lokalu mieszkalnego, żołnierzowi przysługuje prawo do zakwaterowania w internacie lub otrzymania świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów mieszkania, którego wysokość wynosi od 450 do 1500 złotych miesięcznie.

Policjanci

Oprócz żołnierzy również policjanci mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów mieszkania. Policjanci mają zagwarantowane prawo do uzyskania mieszkania służbowego w miejscu pełnienia służby lub w pobliskiej miejscowości. Jeśli służba nie może zapewnić takiego lokum, policjant ma prawo do dodatkowego świadczenia finansowego. Wysokość tego świadczenia jest jednak niższa i wynosi 142,50 zł miesięcznie dla osoby samotnej oraz 285 zł dla policjanta z rodziną.

Straż Graniczna

Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą liczyć na dodatkowe świadczenia mieszkaniowe. W przypadku braku możliwości przydzielenia lokalu służbowego funkcjonariuszowi przysługuje comiesięczne świadczenie pieniężne w wysokości od 238 do 450 złotych, pod warunkiem zamieszkania z co najmniej jednym członkiem rodziny.

Straż Leśna

Pracownicy Lasów Państwowych, szczególnie leśniczy i nadleśniczy, również mają możliwość otrzymania mieszkania służbowego. Jest to jeden z benefitów związanych z pracą w tym sektorze, który ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych, zwłaszcza w miejscach oddalonych od większych ośrodków miejskich.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium