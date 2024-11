O tym, że Marek Raczkowski choruje na raka poinformował pisarz i publicysta Michał Cichy.

Marek Raczkowski zmaga się z rakiem

Marek, dziś 65-letni, poważnie choruje. Przeżył lata temu wylew i atak epileptyczny, w trakcie którego upadając złamał sobie rękę, a od dwóch lat leczy się na raka. Usunięto mu pęcherz. Od tego czasu Marek ma tak zwaną urostomię, czyli zewnętrzne odprowadzenie moczu. Leczenie wymaga pieniędzy, a Marek ich nie ma - czytamy w opisie zbiórki zamieszczonym na Facebooku.

Reklama

Sam Marek Raczkowski, który znany jest m.in. z rysunków dla "Polityki" czy "Przekroju" o swojej chorobie opowiadał w programie "Halo tu Polsat". W opisie zbiórki Raczkowski wyjaśniał, że choć otrzymuje wynagrodzenie od "Przekroju" koszt leczenia przekracza jego możliwości.

Ekspresowe tempo zbiórki na leczenie rysownika

Po tym, jak w niedzielę o zbiórce poinformowało wiele mediów, kwota potrzebna na terapię dla Raczkowskiego została zebrana w ekspresowym tempie.

Po godz. 23 było to już 160 tys. zł. Cel ustawiono na 260 tys., zebrano już ok. 240 tys. zł. (stan na 11 listopada godz. 20). Marek Cichy poinformował, że rysownika będzie można wesprzeć kupując jego rysunki. W sobotę w warszawskiej restauracji „Pół na Puł” ruszyła wystawa jego rysunków.

Wystawie w “Pół na Puł” będzie w przyszłą sobotę (16 listopada) o godz. 19.00 towarzyszyła aukcja rysunków. Cena wywoławcza to 2000 zł, ale na ogłoszeniu Marek zaznaczył, że do negocjacji. Numer telefonu na ogłoszeniu jest jak najbardziej prawdziwy. Jeżeli jesteście fanami Marka, to pokonajcie nieśmiałość i zadzwońcie do niego. Kupcie rysunek - czytamy w poście.