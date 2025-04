CBOS: Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Wyniki sondażu w kwietniu

Z opublikowanego we wtorek badania, przeprowadzonego w kwietniu przez Centrum Badania Opinii Społecznej, wynika, że w tym miesiącu wciąż przeważa negatywny stosunek do rządu. Poparcie dla rządu deklaruje obecnie 34 proc. Polaków (spadek o 2 pkt proc.), negatywny stosunek do rządu deklaruje 40 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.). 22 proc. badanych stwierdziło, że ich stosunek do rządu jest obojętny (spadek o 1 pkt proc.).

Badani pytani byli też w sondażu o ocenę wyników działalności rządu premiera Tuska. 37 proc. respondentów oceniło ją dobrze (spadek o 1 pkt proc.), 50 proc. - źle (tyle samo, co przed miesiącem). 13 proc. nie ma zdania w tej kwestii (wzrost o 1 pkt proc.).

Polacy nie są zadowoleni z rządów Donalda Tuska. Jednoznaczna ocena

Z kolei na pytanie, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy polityki gospodarczej, twierdząco odpowiedziało 36 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), przecząco - 53 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). 11 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (tyle samo, co w poprzednim badaniu).

Jak wynika z sondażu, 37 proc. badanych wyraziło zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk (spadek o 1 pkt proc.), niezadowolona z tego faktu jest ponad połowa respondentów - 51 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). 12 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii (bez zmian).

Badanie zrealizowano między 3 a 13 kwietnia 2025 roku na próbie liczącej 1030 osób (w tym: 65,5 proc. metodą CAPI, 19,9 proc. – CATI i 14,6 proc. – CAWI).