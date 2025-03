Najnowszy sondaż pokazuje, że Koalicja Obywatelska nadaj jest czele, Prawo i Sprawiedliwość traci, a Konfederacja umacnia swoją pozycję. Poparcie rozkłada się w następujący sposób:

Koalicja Obywatelska (KO) -31 proc.,

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 26,5 proc.,

Konfederacja - 16,4 proc.

Trzecia Droga - 6,7 proc. respondentów,

Lewica - 4,7 proc.

KO z brakiem większości w Sejmie

W przeliczeniu na mandaty KO zdobyłaby 200 miejsc w Sejmie, PiS 167, Konfederacja 93 - co oznacza, że żadna partia nie osiągnęłaby samodzielnej większości. Niskie poparcie dla Lewicy i Trzeciej Drogi, co oznacza brak tych partii w Sejmie to problemy Donalda Tuska z zebraniem większości. Dla koalicyjnych komitetów wyborczych próg wynosi 8 proc.

Sondaż pokazuje, że wielu wyborców nie ma jasnych preferencji politycznych. Na pytanie o popieraną partię 13,9 proc. ankietowanych wskazało na odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć". To właśnie grupa niezdecydowanych urosła względem poprzedniego badania najbardziej (aż o 2,6 punktu procentowego). Najwięcej względem badania z początku miesiąca straciła natomiast partia Jarosława Kaczyńskiego, która odnotowała spadek o 2,1 pkt proc.

KO nie powinna się cieszyć?

Sondaż skomentowała prof. Anna Pacześniak. - Na miejscu polityków Koalicji Obywatelskiej bardzo bym mitygowała swoją radość - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Anna Pacześniak, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zdaniem ewidentnie widać, że Rafał Trzaskowski w sondażach prezydenckich wypada lepiej niż jego formacja w sondażu partyjnym, a Karol Nawrocki wypada gorzej niż jego partia. Zaznacza, że niskie poparcie dla ugrupowań lewicowych w Polsce wpisuje się w regionalny trend.