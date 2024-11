Część mieszkańców Poznania w wieku senioralnym będzie mogła korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Program ten jest skierowany do osób, które mają utrudniony dostęp do transportu publicznego ze względu na ograniczenia mobilności. Dzięki tej inicjatywie seniorzy zyskają możliwość łatwiejszego dotarcia do istotnych miejsc, takich jak urzędy, placówki medyczne czy cmentarze.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Kto może skorzystać z bezpłatnych przejazdów w Poznaniu? Taksówka dla seniora

Z usługi mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy Poznania, zobowiązani do odprowadzania podatków lokalnych, spełniający co najmniej jeden z poniższych warunków:

osoby w wieku od 70 do 79 lat z widoczną niepełnosprawnością uniemożliwiającą korzystanie z komunikacji miejskiej,

osoby w wieku 80 lat i więcej,

osoby prowadzące samotnie gospodarstwo domowe lub zamieszkujące z inną osobą spełniającą kryteria wiekowe, lub trudnej sytuacji życiowej,

osoby o niskich dochodach.

Usługa transportowa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-20:00. Powroty z kursów planowane są najpóźniej do godziny 20:00. Trasy przejazdów ustalane są na podstawie najkrótszych tras sugerowanych przez Mapy Google. Z bezpłatnych przejazdów mogą skorzystać osoby wymagające transportu specjalistycznego (poruszające się na wózku inwalidzkim), z wyłączeniem osób leżących. W miesiącu planowane są maksymalnie 3 takie przejazdy. O potrzebie transportu specjalistycznego należy informować przy rezerwacji. Opiekunowie osób starszych (powyżej 16. roku życia) również mogą korzystać z usługi bezpłatnie. Informację o takiej potrzebie należy zgłaszać przy rezerwacji. Seniorzy potwierdzają wykonanie usługi poprzez podpisanie oświadczenia przekazanego przez kierowcę po każdym kursie.

Jak podaje top.pl, pomoc ta kierowana jest do osób fizycznych, które odprowadzają podatki w Poznaniu. Z darmowych przejazdów można skorzystać maksymalnie cztery razy i nie więcej niż raz w miesiącu. W przypadku osób o ograniczonej mobilności (leżących), liczba bezpłatnych przejazdów specjalistycznych (np. na badania lekarskie) została zwiększona do trzech miesięcznie. Usługa transportu jest realizowana od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 20:00.

Żeby zamówić przejazd, należy skontaktować się z dyspozytorem firmy co najmniej trzy dni wcześniej, ale nie później niż na dwa miesiące przed planowaną datą. Zgłoszenie można odwołać najpóźniej do południa dnia poprzedzającego przejazd. Po zakończonej podróży senior otrzyma od kierowcy dokument potwierdzający wykonanie usługi.

Reklama

Taxi dla seniorów za darmo w Rzeszowie. Jak to działa?

Na okres zimowy w Rzeszowie został wprowadzony specjalny program transportu dla seniorów. Bezpłatna usługa taksówkowa, dostępna w godzinach 8:00-12:00, umożliwi wygodne dotarcie do lekarza, sklepu czy innych ważnych miejsc. Aby skorzystać z przejazdu, należy wcześniej zrobić rezerwację telefoniczną.

Inicjatywę w Rzeszowie wsparł aktywnie działacz społeczny Tomasz Friedlander oraz dwaj kierowcy: Tomasz Brodowicz i Arkadiusz Klimczak, którzy bezinteresownie zdecydowali się świadczyć usługi transportowe dla seniorów. Usługa transportu dla osób starszych świadczona jest w godzinach 8:00-12:00. W ramach dostępnego czasu realizowane są wcześniej zarezerwowane przejazdy, co ma na celu ułatwienie seniorom codziennego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej.

Aby skorzystać z usługi transportu, należy skontaktować się z Tomaszem Friedlanderem. Najprościej zrobić to za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku. Po uzyskaniu numeru telefonu można umówić szczegółów przejazdu.

Kwestia finansowania projektu "Taxi dla Seniorów" przez miasto Rzeszów pozostaje na razie otwarta. Inicjatywa jest jeszcze na wczesnym etapie, niemniej można się spodziewać, że tematyka ta zostanie wkrótce podjęta przez samorząd. Organizatorzy wyrażają nadzieję na uzyskanie wsparcia finansowego ze strony miasta.

Program "Taksówka dla seniora" w Lesznie

W tym roku w Lesznie wprowadzono usługę transportu dla seniorów. Program ten jest skierowany do mieszkańców miasta, którzy ukończyli 75 rok życia lub mają 65-74 lata i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Władze miasta Leszna zawarły porozumienie z lokalną firmą taksówkarską dotyczące świadczenia usług transportu osób z niepełnosprawnością. Przewoźnik dysponuje flotą dwóch specjalistycznych pojazdów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, podobnie jak ma to miejsce w stolicy Wielkiej Brytanii.

Jak podaje leszno.naszemiasto.pl, zgłoszenia dotyczące przejazdów, w tym ich rezygnacji, przyjmowane są telefonicznie przez dyspozytora pod numerem 604 385 663 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura (10:00-14:00). Należy zgłosić zapotrzebowanie nie później niż 3 dni robocze przed planowanym przejazdem, przy czym najwcześniejszy termin zgłoszenia to 14 dni przed planowaną datą.

W celu anulowania zamówionego przejazdu należy poinformować o tym dyspozytora najpóźniej do godziny 14:00 w ostatni dzień roboczy przed planowanym przejazdem. Nieodwołanie kursu spowoduje zawieszenie świadczenia usługi na okres dwóch miesięcy.

Usługa przewozu dostępna jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00. Potwierdzeniem skorzystania z przejazdu jest podpisane przez seniora oświadczenie, które otrzymuje od kierowcy po zakończeniu kursu.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium