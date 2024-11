Od grudnia 2024 roku Ochotnicze Hufce Pracy wprowadzają innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu poprawę warunków pracy kobiet. Pracownice OHP zyskają możliwość korzystania z dodatkowego dnia wolnego każdego miesiąca, związanego z cyklem menstruacyjnym. Decyzja ta podyktowana jest faktem, że dla wielu kobiet okres menstruacyjny wiąże się z dolegliwościami zdrowotnymi, które utrudniają wykonywanie obowiązków zawodowych.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) to państwowa instytucja, działająca w ramach ustawy o promocji zatrudnienia, której celem jest wspieranie młodzieży, zwłaszcza tej zagrożonej wykluczeniem społecznym. OHP oferują szeroki zakres usług, takich jak szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz programy wymiany międzynarodowej, mając na celu aktywizację zawodową i społeczną młodych ludzi. Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) to państwowa jednostka budżetowa, której celem jest:

Zatrudnienie młodzieży: OHP oferuje możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego poprzez pracę w różnych branżach.

OHP oferuje możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego poprzez pracę w różnych branżach. Kształcenie zawodowe: Organizacja zapewnia młodzieży możliwość nauki nowych umiejętności i zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Organizacja zapewnia młodzieży możliwość nauki nowych umiejętności i zdobycia kwalifikacji zawodowych. Wychowanie: OHP kładzie duży nacisk na wychowanie młodych ludzi, kształtując w nich takie wartości jak odpowiedzialność, dyscyplina i praca zespołowa.

OHP kładzie duży nacisk na wychowanie młodych ludzi, kształtując w nich takie wartości jak odpowiedzialność, dyscyplina i praca zespołowa. Przeciwdziałanie marginalizacji: OHP pomaga młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oferując wsparcie edukacyjne i zawodowe.

Reklama

Jakie są główne działania OHP?

Organizacja praktyk zawodowych: Młodzież może zdobywać doświadczenie w różnych firmach i instytucjach.

Młodzież może zdobywać doświadczenie w różnych firmach i instytucjach. Prowadzenie ośrodków szkolenia zawodowego: OHP oferuje szeroki wybór kursów i szkoleń, które przygotowują do pracy w różnych zawodach.

OHP oferuje szeroki wybór kursów i szkoleń, które przygotowują do pracy w różnych zawodach. Świadczenie poradnictwa zawodowego: Doradcy zawodowi pomagają młodzieży w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery.

Doradcy zawodowi pomagają młodzieży w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery. Współpraca z pracodawcami: OHP nawiązuje kontakty z firmami, aby zapewnić młodzieży miejsca pracy.

Dodatkowy urlop dla kobiet

Informację o wprowadzeniu "urlopu menstruacyjnego" przekazał mediom Komendant Główny OHP, Jerzy Budzyn, podczas wywiadu udzielonego w Polskim Radiu RDC.

Od 1 grudnia w OHP będzie wprowadzony, w cudzysłowie to nazywam, "urlop menstruacyjny", czyli każda pani, kobieta zatrudniona w OHP będzie miała prawo do jednego dnia urlopu w tych ciężkich chwilach, które kobiety tam przechodzą. Polski parlament nawet się jeszcze tą sprawą nie zajął, chociaż w poprzedniej kadencji Lewica pracowała nad taką ustawą. Może to jest jakiś przyczynek do tego, że w OHP ten dzień wolny zostanie wprowadzony – powiedział.

Na czym polega urlop menstruacyjny?

Koncepcja urlopu menstruacyjnego, umożliwiającego kobietom zmagającym się z silnymi dolegliwościami miesiączkowymi czasowe zwolnienie z obowiązków zawodowych, nie jest innowacją w świecie prawa pracy. Już w połowie XX wieku, konkretnie w latach 40., Japonia wprowadziła takie rozwiązanie. Analizy statystyczne wskazują, że problem bolesnych miesiączek dotyka znacznej części populacji żeńskiej – aż 80 proc. Mimo to zaledwie 14 proc. kobiet zdecydowało się skorzystać z urlopu menstruacyjnego. Pozostałe 80 proc. kontynuowało pracę, pomimo odczuwania silnego dyskomfortu fizycznego i psychicznego. Takie zachowanie może być tłumaczone obawą przed stygmatyzacją i trudnością w otwartym mówieniu o problemach zdrowotnych związanych z cyklem menstruacyjnym.

Martyna Kucharska-Staszel, adwokat, w rozmowie z portalem PulsHR zwróciła uwagę na brak uregulowań prawnych dotyczących dni wolnych dla kobiet doświadczających bolesnych miesiączek w Polsce. Jak podkreśliła, pracownice zmuszone są obecnie korzystać z innych form zwolnień, takich jak zwolnienia lekarskie czy urlopy na żądanie. Wprowadzenie specjalnych dni wolnych nie tylko zwiększyłoby świadomość społeczną na temat menstruacji, ale także zapewniłoby prawną podstawę dla takich zwolnień.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium