Statystyki nie pozostawiają złudzeń – w okresie od 1 października do 4 grudnia 2024 roku w województwie śląskim odnotowano aż 158 incydentów związanych z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. Czad, często nazywany "cichym zabójcą", jest bezwonny i niewidoczny, co czyni go szczególnie niebezpiecznym - informuje Poralsamorządowy.pl.

Czujki dymu i tlenku węgla pozwalają wykryć zagrożenie w początkowej fazie, umożliwiając szybką reakcję i zapobiegając tragedii.

Kto musi zamontować czujki i do kiedy?

Obowiązek dotyczy:

Wszystkich właścicieli mieszkań – do 1 stycznia 2030 roku.

Nowo powstających lokali mieszkalnych i hoteli – w tych obiektach montaż czujek będzie wymagany w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów.

W lokalach, gdzie spalane są paliwa stałe, ciekłe lub gazowe, czujki tlenku węgla będą konieczne. W pozostałych przypadkach obowiązuje jedynie instalacja czujek dymu.

Czujka pod choinkę – nietypowy, ale praktyczny prezent

Podczas konferencji prasowej wojewoda śląski Marek Wójcik zachęcał, aby wykorzystać okres świąteczny na zakup czujek jako prezentu dla najbliższych. Taki upominek to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale przede wszystkim wyraz troski o bezpieczeństwo bliskich.

Okres świąteczny można wykorzystać do tego, aby podarować czujkę dymu lub tlenku węgla pod choinkę. Na pewno pomoże to osobie obdarowanej i zapewni jej bezpieczeństwo – powiedział Marek Wójcik, cytowany przez Portalsamorzadowy.pl.