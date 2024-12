Nowych terapii jest coraz więcej i robimy wszystko, by to, co pokaże się na rynku, jak najszybciej wchodziło do listy leków refundowanych - powiedziała szefowa resortu zdrowia.

Wśród nowych cząsteczek-wskazań znalazło się aż 13 substancji wykorzystywanych w leczeniu nowotworów, takich jak rak szyjki macicy, nerki czy jelita grubego. Na liście znajdują się także 12 substancji przeznaczonych dla pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i ultrarzadkie, 3 wskazania w chemioterapii oraz jedna terapia wysokoinnowacyjna.

31. nowych leków na liście leków refundowanych 2025. Przełomowe terapie w walce z rakiem i chorobami rzadkimi

Jednym z ważniejszych punktów nowej listy jest refundacja rywaroksabanu, substancji stosowanej w prewencji udarów. W przeszłości opakowanie tego leku kosztowało kilkaset złotych, teraz jego najtańszy odpowiednik będzie dostępny za zaledwie 10 zł. Specjaliści mówili nam, że wprowadzenie tej substancji do listy to największy sukces od czasu istnienia listy refundacyjnej - podkreśliła Leszczyna.

Na liście refundacyjnej znalazł się również lek Voxzogo, który stosuje się w leczeniu dzieci z achondroplazją. Przez trzy lata Ministerstwo Zdrowia starało się przekonać producenta leku do złożenia wniosku o refundację.

Kolejną istotną innowacją jest terapia genowa Luxturna, wykorzystywana w leczeniu ślepoty Lebera. To przełomowy moment dla pacjentów z tą rzadką chorobą, którzy zyskają dostęp do nowoczesnej formy leczenia.

Koncentrujemy się bardzo na lekach kardiologicznych i onkologicznych, ponieważ jest to grupa chorób, które są najczęściej zagrożeniem nie tylko dla naszego zdrowia, ale i życia - powiedziała Leszczyna, podkreślając priorytetowy charakter tych dziedzin.

Wprowadzenie nowych terapii do listy refundacyjnej to ważny krok w kierunku poprawy dostępności do nowoczesnych i skutecznych leczeń, które mogą znacznie poprawić jakość życia pacjentów w Polsce.

