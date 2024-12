Były szef Kancelarii Premiera Tomasza Arabski został ostatecznie uniewinniony przez Sąd Apelacyjny od zarzutów związanych z organizacją lotu do Smoleńska. W czerwcu 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go winnym niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska.