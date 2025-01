Palenie gałęzi i liści na działce w 2025 roku: co mówią przepisy

Każdy właściciel posesji wie doskonale, ile naturalnych odpadków pojawia się w ogrodzie. Liście drzew liściastych, igły czy gałęzie są to naturalne odpady roślinne, które pojawiają się w ogrodach nie tylko po pracach porządkowych, ale również wskutek silnego wiatru czy burzy.

O ile liście czy igliwie można zgrabić i łatwo spakować w odpowiednie plastikowe worki na bioodpady oraz wystawić przed posesją w dniu zbiórki. O tyle już zrobienie tego samego z gałęziami drzew i krzewów nie jest takie proste. Bardzo dobrze sprawdza się rozdrabniacz do gałęzi, jednak nie każdy go posiada. Pozbycie się dużych gałęzi roślin może być więc problemowe.

Jeszcze jakiś czas temu palenie gałęzi i liści na działce było powszechnie stosowaną praktyką. Jednak temat ten obecnie jest coraz bardziej kontrowersyjny. Zdawać by się mogło, że w niektórych przypadkach, takich jak choroby roślin czy obecność szkodników, jest to najlepszym możliwym rozwiązaniem. Oczywistym jest bowiem, że taki sposób gwarantuje zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób roślin oraz nieproszonych owadów, które niszczą uprawy. Większość poradników ogrodniczych zaleca wykonanie tej czynności. Jak wygląda sprawa z paleniem gałęzi w 2025 roku? Co mówią przepisy?

Czy wolno palić gałęzie i liście na własnej działce – przepisy 2025

W świetle obecnych przepisów palenie gałęzi oraz innych części roślin jest zabronione. Obowiązujące przepisy kategorycznie tego zakazują. Wykonując tego typu czynności na naszej na swojej nieruchomości można dostać mandat, bowiem jest to niezgodne z prawem.

Obecne przepisy w 2025 roku jasno wskazują, że palenie bioodpadów na własnej działce jest zakazane. Zakaz ten dotyczy to nie tylko rodzinnych ogródków działkowych (ROD), działek rekreacyjnych ale również terenu własnej posesji. Dlatego warto aby pamiętali o tym również właściciele domów z ogrodem. Bowiem ich również to dotyczy.

Dlaczego nie wolno palić gałęzi na własnej posesji i jakie są kary

Kwestię spalania części roślin na własnej działce reguluje ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami. Według niej wszystkie odpady powinny być posegregowane i przekazane do firmy zajmującej się wywozem tego typu śmieci. Można je wystawić albo przed posesję w dniu zbiórki, albo samemu nieodpłatnie oddać do lokalnego PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

W tym przypadku ważne są dwa artykuły wyżej wspomnianej ustawy. Artykuł 30 zakazuje przetwarzania odpadów, w tym ich spalania, poza urządzeniami i instalacjami do tego przeznaczonymi. Wyjątkiem jest tutaj tylko kompostowanie bioodpadów z roślin na własne potrzeby. A zatem nie można na działce spalać odpadów roślinnych. Można je jedynie kompostować.

Zaś kolejny to artykuł 31 pkt.7. Dopuszcza on spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami. Jednak tylko w sytuacji, gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Ile wynosi kara za palenie gałęzi i liści na działce. Za palenie odpadami roślinnymi grozi mandat w wysokości do 500 zł. Jego wysokość wynika z art. 145 kodeksu wykroczeń. Podstawą do nałożenia kary jest zanieczyszczanie dymem sąsiednich posesji.

Kiedy palenie gałęzi na własnej działce jest dopuszczalne

Teoretycznie w świetle przepisów palenie gałęzi, liści i innych części roślin na własnej nieruchomości jest niedozwolone. Istnieją jednak sytuacje, w których palenie gałęzi jest dopuszczalne. Taką sytuacją jest organizacja ogniska rekreacyjnego na własnej działce. Jednak wówczas należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. A są to:

utrzymanie odległości minimum 100 m od najbliższego lasu oraz

oraz odległości minimum 10 m od miejsc, w których przechowywane są palne płody rolne.

