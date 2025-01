Monarcha najpierw uczestniczył w ceremonii upamiętniającej wyzwolenie Auschwitz, podczas której ocalali więźniowie podzielili się swoim świadectwem. Następnie Karol III, jako pierwszy brytyjski monarcha, przeszedł przez bramę obozu, nad którą widnieje napis Arbeit macht frei. Monarcha spoglądając na żelazną bramę przeszedł pod nią, słuchał w tym czasie oprowadzającej go przewodniczki.

Karol III: To nie do wyobrażenia

W Bloku 5 król obejrzał przedmioty osobiste, z którymi przyjeżdżali do obozu więźniowie. W momencie przyjazdu tracili oni cały swój dobytek, który zdołali zabrać z domów po usłyszeniu rozkazu wywózki. Przez dłuższą chwilę Karol III wpatrywał się w gablotę wypełnioną walizkami. Gdy patrzył na rzeczy należące do dzieci i słuchał, jak wiele z nich zginęło, powiedział, że "jest to nie do wyobrażenia".

Pod koniec Karol III udał się przed Ścianę Śmierci. Monarcha złożył wieniec i w milczeniu stał przed miejscem straceń tysięcy Polaków, Żydów i innych więźniów obozu, który stał się symbolem Holokaustu. Król na zakończenie złożył podpis w księdze gości, którą prowadzi Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Karol III w Krakowie

Król Karol III wcześniej odwiedził Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, by spotkać się z ocalałymi z Holokaustu. Dzisiejsza rocznica jest świętym i bardzo ponurym momentem, gdy przypominamy sobie sześć milionów Żydów, którzy byli systematycznie mordowani. Przypominamy sobie głębiny, do których ludzkość może upaść, gdy wolno rozkwitać złu, które było ignorowane przez świat - dodał Karol III. Dodał, że "odpowiedzialność pamięci spoczywa na naszych ramionach i na ramionach pokoleń, które jeszcze się nie narodziły". Sama pamięć o potwornościach przeszłości pozostaje bardzo ważną odpowiedzialnością - dodał Karol III.

W KL Auschwitz zginęło co najmniej 1 mln Żydów

Obóz KL Auschwitz-Birkenau jest symbolem Holokaustu, masowej i systemowej eksterminacji Żydów europejskich. Na przedmieściach Oświęcimia w 1940 roku naziści założyli obóz KL Auschwitz, aby więzić w nim głównie Polaków. W 1942 powstał nieopodal kolejny obóz, Auschwitz II-Birkenau, który stał się głównym ośrodkiem masowej zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów.

Łącznie w KL Auschwitz zginęło co najmniej 1 mln Żydów, ponad 70 tys. Polaków, 21 tys. Romów i Sinti, 14 tys. sowieckich jeńców wojennych, a także wiele osób innych narodowości i wyznań. Obóz wyzwolili 27 stycznia 1945 roku żołnierze 60. armii I Frontu Ukraińskiego.

Holokaust był masową i systemową zagładą Żydów zorganizowaną przez nazistowskie Niemcy w całej Europie. W konsekwencji tych wydarzeń zginęło ponad 6 mln Żydów. Zagłada w większości przeprowadzona została na okupowanych przez niemiecką III Rzeszę ziemiach polskich.