Państwowa Komisja Wyborcza na poniedziałkowym posiedzeniu wróciła do kwestii sprawozdania finansowego PiS za 2023 r. po tym gdy 21 stycznia Izba Kontroli i Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała skargę PiS na odrzucenie tego sprawozdania. Według Kodeksu wyborczego, przychylenie się przez SN do skargi partii na odrzucenie jej rocznego sprawozdania finansowego skutkuje tym, że PKW niezwłocznie przyjmuje to sprawozdanie.

Wniosek o przyjęcie sprawozdania PiS

O przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego PiS za 2023 r. wnioskował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Uchwała nie została jednak przyjęta bo w głosowaniu był remis - 4 głosy za i 4 przeciw. Taka sama sytuacja była w głosowaniu nad wnioskiem Ryszarda Balickiego o odroczenie podjęcia decyzji do czasu systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby.

PKW wróciła również do sprawy udzielenia odpowiedzi na pismo ministra finansów dotyczące podjętej 30 grudnia ub.r. decyzji Komisji o przyjęciu - po uznaniu skargi PiS przez SN - sprawozdania finansowego komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. Przygotowane zostały trzy warianty odpowiedzi przez: Ryszarda Balickiego, Arkadiusza Pikulika i Ryszarda Kalisza. Żaden z nich nie uzyskał większości głosów.

Trzy warianty odpowiedzi

W tej sytuacji przewodniczący PKW poinformował, że do ministra Domańskiego dostarczone zostaną wszystkie trzy przygotowane warianty odpowiedzi wraz z protokołami poniedziałkowego oraz poprzednich posiedzeń PKW.

Ponadto przewodniczący PKW poinformował, że skierował do ministra finansów własne pismo, w którym zwrócił się o informację na temat wykonania przelewów finansowych dla PiS w związku z przyjęciem przez Komisję sprawozdania finansowego komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych 2023 r.