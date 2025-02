"Zamach stanu w Polsce". Prezes TK zawiadamia prokuraturę

— Apeluję do policji i służb, że współdziałanie w przestępstwie, które się dokonuje, obejmie każdego zarzutem zbrodni zamachu stanu — stwierdza Tomasz Sakiewicz, szef TV Republika, powielając bez zastrzeżeń narrację Prawa i Sprawiedliwości o domniemanym "zamachu stanu" w Polsce.

Reklama

To odniesienie do wypowiedzi prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, który na konferencji prasowej oświadczył, że "w Polsce dochodzi do zamachu stanu". Po jego zawiadomieniu śledztwo w tej sprawie wszczął prokurator Michał Ostrowski. To zastępca prokuratora generalnego, mianowany jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę, którego odwołanie ze stanowiska wymaga zgody prezydenta.

TV Republika o "zamachu stanu w Polsce". Przerażeni widzowie dzwonią do stacji

Temat nieustannie pojawia się na paskach informacyjnych TV Republika oraz przewija się we wszystkich emitowanych przez stację programach. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że wśród widzów wybuchła panika.

– Musimy uświadamiać ludziom, na czym polega różnica. Nie można bagatelizować tej sprawy, bo po wczorajszej konferencji, powiem państwu szczerze, odbierałam telefony od starszych osób, które były przerażone. Usłyszały, że trwa zamach stanu, i wyglądały przez okno, szukając czołgów – mówiła wyraźnie poruszona Monika Borkowska w czwartkowym programie TV Republika.

Reklama

Kilka godzin wcześniej widzowie programu "Piachem w tryby", będącego odpowiedzią TV Republika na "Szkło kontaktowe" TVN24, zobaczyli na antenie prowadzącego w masce.

— Witam w masce strażników wolności słowa — powiedział Piotr Lisiewicz, rozpoczynając temat konferencji Święczkowskiego. — To wydarzenie zapisze się na kartach historii Polski — przekonywał.