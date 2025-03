Podwyżki cen usług kurierskich

Możliwe są kolejne podwyżki cen usług kurierskich, ponieważ firmy kurierskie obawiają się, że będą musiały zatrudniać kurierów na etatach w związku z unijną dyrektywą o pracy platformowej. Dyrektywa ta, przyjęta w październiku, daje państwom członkowskim swobodę w regulowaniu pracy platformowej, co może oznaczać, że przepisy zostaną rozszerzone na branżę kurierską. Przedstawiciele branży ostrzegają, że wprowadzenie etatów dla kurierów może nawet podwoić koszty przesyłek w Polsce.

Wyższe koszty zamówień jedzenia

Pyszne.pl, największa w Polsce platforma do zamawiania jedzenia online, ostrzega przed potencjalnym wzrostem cen. Jeśli kurierzy zostaną zatrudnieni na umowę o pracę, klienci będą musieli liczyć się z wyższymi kosztami każdego zamówienia. Szacuje się, że opłata za dostawę może wzrosnąć o co najmniej 12 zł. Oznacza to, że zamawianie ulubionych dań, takich jak sushi czy schabowy, stanie się droższe dla konsumentów.

Według Arkadiusza Krupicza, dyrektora zarządzającego i współzałożyciela Pyszne.pl, firma stawia na konkurencję jakością, a nie ceną pracy. Jego zdaniem, narzucenie umów o pracę dla kurierów może zaszkodzić zarówno im, jak i klientom oraz restauracjom. Spadek zamówień przełoży się na mniejsze zapotrzebowanie na usługi kurierskie.

Zmiany obejmą też inne zawody

Oprócz pracowników platform takich jak dostawcy jedzenia czy kierowcy, nowe regulacje zatrudnienia dotkną szerokiego spektrum zawodów, w tym tłumaczy, grafików, opiekunów do dzieci i osób starszych oraz korepetytorów. Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, podkreśla, że zmiany te będą miały wpływ na różnorodne grupy zawodowe, których praca jest zamawiana za pośrednictwem internetu.

Ministerstwo zabrało głos

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że ostateczne rozwiązanie kwestii regulacji zatrudnienia w sektorze cyfrowym zostanie wypracowane w drodze procesu legislacyjnego. Proces ten będzie uwzględniał konsultacje społeczne, dialog ze stroną społeczną oraz dialog z przedsiębiorcami. Ministerstwo podkreśla, że celem jest stworzenie regulacji, które będą sprawiedliwe i zrównoważone, uwzględniając interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców.

