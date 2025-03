Nietypowa akcja policji. Odprowadzili dzika do lasu

Nietypowa interwencja policji odbyła się we wtorek, 4 marca około 17.20 w Kątach Wrocławskich. Mundurowi zostali wezwani przez mieszkańców jednego osiedli, którzy zauważyli dzika. Policjanci przystąpili do akcji, która miała na celu pomoc zwierzęciu w powrocie do lasu.

Policjanci nie musieli chwytać czy przeganiać dzika. Zwierzę posłusznie poszło za radiowozem do samego lasu, cały czas podążając za komunikatami, które padały w jego stronę. Nagranie z interwencji trafiło na oficjalny profil facebookowy @Wrocławska Policja, gdzie wzbudziło spore emocje wśród internautów.

Policja eskortowała dzika do lasu. Nagranie podbija sieć

Na nagraniu widać, jak dzik podąża poboczem ulicy za radiowozem. Z otwartego okna samochodu słychać zachęcające komendy policjantów. - Idziemy, dawaj, dawaj, trzeba kilogramy zgubić. Chodź, chodź Franciszek. Jogging z policją. Dawaj, a nie tam z Chodakowską byś biegał. Odprowadzamy cię do lasu. Takiego dzika jeszcze nie widziałem - mówi jeden z mundurowych.

Policjanci nazwali dzika Franek, co dodatkowo rozbawiło internautów, którzy komentowali wideo z akcji. Komentujący podkreślali godną pochwały postawę mundurowych, którzy wykazali się nie tylko profesjonalizmem, ale także empatią wobec zwierzęcia. Dzik bezpiecznie trafił do lasu. Na osiedlu w Kątach Wrocławskich prawdopodobnie poszukiwał pożywienia.