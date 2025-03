Gazeta zauważa, że "administracja prezydenta USA Donalda Trumpa codziennie udowadnia, że nie darzy Europy sympatią".

"Obrywa też Polska. Kiedy bliski współpracownik amerykańskiego prezydenta, miliarder Elon Musk napisał w serwisie X, że może odciąć Ukrainę od internetu satelitarnego, szef naszego MSZ przypomniał mu, że ten system opłaca polski rząd, na co wydaje aż 50 mln dolarów. Musk w odpowiedzi poradził Sikorskiemu milczeć i nazwał go 'małym człowiekiem'. Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio kazał Sikorskiemu dziękować, za to wsparcie ze strony Ameryki, bo 'bez niego Ukraina by nie przetrwała'" - czytamy.

Mocne słowa Wałęsy o relacjach z Trumpem i Muskiem. Nie owijał w bawełnę

O komentarz ws. stosunków dyplomatycznych między Polską i USA "SE" poprosił byłego prezydenta Lecha Wałęsę. Róbmy swoje, nie zajmujmy się i nie przejmujmy Muskiem. Ja się nim nie przejmuję. Zignorowałbym go, trzeba go unikać. To człowiek, który nic nie znaczy – radzi legenda Solidarności.

Zajmijmy się budowaniem relacji i więzi w Europie, stawiajmy na Europę, zerwijmy relacje z Trumpem, a twórzmy bezpieczeństwo Europy i silne sojusze tutaj, w Europie – dodał były prezydent.