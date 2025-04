Zorza polarna w Polsce. Niesamowite widowisko można było zobaczyć w całym kraju

Autor profilu "Z głową w gwiazdach" kilka dni temu poinformował, że w najbliższym czasie będziemy świadkami kolejnego spektakularnego wydarzenia na nocnym niebie. Jak czytamy we wpisie z 15 kwietnia, w ciągu najbliższych kilkunastu godzin Ziemia może zostać dotknięta silną burzą magnetyczną, której siłę ocenia się na G3, a według niektórych prognoz nawet na G4. W rezultacie, istniało duże prawdopodobieństwo, że w Polsce ponownie pojawi się zorza polarna, która tym razem mogła być widoczna nie tylko w północnej części kraju, ale również na południu.

Kiedy można było zobaczyć zorzę polarną w Polsce?

Według różnych źródeł, prognozy NOAA i NASA dotyczące wystąpienia burzy magnetycznej nie były jednoznaczne. Część z nich wskazywała na wtorkowy wieczór (15 kwietnia), a inne na środowy (16 kwietnia) jako możliwy termin wystąpienia tego zjawiska. Wówczas informowano, że z punktu widzenia obserwatorów w Polsce, korzystniejsza byłaby środa. Informowano także, że jeśli pogoda w środę dopisze, miłośnicy tego typu zjawisk będą mieli szansę na spektakularne widoki. Pogoda dopisała, więc szansa, na zobaczenie zorzy polarnej w Polsce 16 kwietnia była bardzo duża.

Warto dodać, że zorza polarna pojawiła się we wtorkowy wieczór (15 kwietnia) i noc na północy kraju, jednak w jej obserwacji przeszkodziło zachmurzenie. Kolejna szansa na podziwianie tego niecodziennego zjawiska pojawiła się 16 kwietnia wieczorem i w nocy.

Autor profilu "Z głową w gwiazdach" informuje, że wieczorne obserwacje nie będą zakłócone przez Księżyc, który wzejdzie dopiero po północy. Wyrażał nadzieję na dzisiejszą burzę magnetyczną, która byłaby korzystniejsza do obserwacji. Podkreślał jednak, że są to tylko prognozy, do których należy podchodzić z dystansem, choć warto zachować czujność. W przypadku potwierdzenia się prognozy przez sondę DSCOVR (uderzenie CME), profil wyda alert z około 1-1,5 godzinnym wyprzedzeniem. Jeśli prognoza się sprawdzi, może to być najlepsza zorza polarna od stycznia 2025 roku, a być może nawet od jesieni 2024 roku.

Zorza polarna w Polsce 2025

Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", przekazał, że wczoraj panowały sprzyjające parametry do pojawienia się zorzy polarnej. Poinformował, że jeśli warunki się utrzymają, to zjawisko powinno pojawić się zaraz po zmierzchu, czyli po godzinie 19:36. Drodzy Państwo, to jest gwarantowana zorza widoczna z obszaru praktycznie całej Polski – pisze autor bloga. I tak też się stało. Można było zobaczyć zorzę polarną. W nocy niebo rozświetliło się kolorami i dało naprawdę wyjątkowy spektakl.

Jak powstaje zorza polarna?

Zorza polarna to fascynujące zjawisko i widowisko świetlne, które można zaobserwować na nocnym niebie, głównie w okolicach biegunów magnetycznych Ziemi. Oto jak powstaje zorza polarna:

Wiatr słoneczny: Słońce emituje strumień naładowanych cząstek, zwany wiatrem słonecznym. Te cząstki, głównie elektrony i protony, pędzą w kierunku Ziemi.

Słońce emituje strumień naładowanych cząstek, zwany wiatrem słonecznym. Te cząstki, głównie elektrony i protony, pędzą w kierunku Ziemi. Magnetosfera: Ziemię otacza pole magnetyczne, zwane magnetosferą, które chroni naszą planetę przed większością cząstek wiatru słonecznego.

Ziemię otacza pole magnetyczne, zwane magnetosferą, które chroni naszą planetę przed większością cząstek wiatru słonecznego. Oddziaływanie cząstek z atmosferą: Niektóre cząstki wiatru słonecznego przedostają się do atmosfery ziemskiej w okolicach biegunów magnetycznych.

Niektóre cząstki wiatru słonecznego przedostają się do atmosfery ziemskiej w okolicach biegunów magnetycznych. Emisja światła: Gdy te naładowane cząstki zderzają się z atomami i cząsteczkami gazów w atmosferze (głównie tlenu i azotu), dochodzi do emisji światła. To właśnie to światło tworzy zorzę polarną.

Gdy te naładowane cząstki zderzają się z atomami i cząsteczkami gazów w atmosferze (głównie tlenu i azotu), dochodzi do emisji światła. To właśnie to światło tworzy zorzę polarną. Kolory zorzy: Kolory zorzy polarnej zależą od rodzaju gazu, z którym zderzają się cząstki, oraz od wysokości, na której zachodzi zderzenie. Na przykład:

Kolory zorzy polarnej zależą od rodzaju gazu, z którym zderzają się cząstki, oraz od wysokości, na której zachodzi zderzenie. Na przykład: Tlen emituje zielone i czerwone światło.

Azot emituje niebieskie i fioletowe światło.

Zorza polarna jest więc wynikiem interakcji między wiatrem słonecznym a atmosferą Ziemi.