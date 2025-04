Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wydał komunikat prasowy, w którym poinformował o tym, że w samo południe, na terenie Warszawy zostaną włączone syreny alarmowe. W ten symboliczny sposób upamiętnimy uczestników powstania w getcie warszawskim walczących o wolność i godność człowieka. Tego dnia oddajmy hołd Bohaterom, którzy stanęli do nierównej walki z wrogiem i zapłacili za to najwyższą cenę – powiedział cytowany w komunikacie wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Czemu w sobotę, 19 kwietnia 2025 r. w Warszawie zawyją syreny? O której zawyją syreny?

Z informacji zawartych w komunikacie wynika, że sygnał zostanie uruchomiony na terenie m.st. Warszawy, potrwa 1 minutę i będzie to sygnał ciągły. Dodano, że przy okazji będzie to test poprawności działania systemu ostrzegania na terenie miasta stołecznego Warszawy. Mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Powstanie w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku i trwało do 16 maja. Jego bezpośrednią przyczyną była decyzja władz niemieckich o ostatecznej likwidacji getta, realizowana w ramach planu zagłady europejskich Żydów. Do walki stanęły żydowskie formacje podziemne, które mimo przeważających sił wroga przez wiele dni prowadziły zorganizowany opór, wykorzystując improwizowaną broń i walcząc w ruinach dzielnicy. Był to pierwszy zryw zbrojny o tak dużej skali przeciwko Niemcom w okupowanej Europie.