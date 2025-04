mObywatel sposobem na wybory prezydenckie poza miejscem zamieszkania

Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centralny Ośrodek Informatyki przypominają o kluczowych funkcjach aplikacji mObywatel, które wspierają obywateli przed wyborami prezydenckimi. Dzięki niej można nie tylko sprawdzić swoje dane wyborcze i lokal komisji, ale również potwierdzić tożsamość cyfrowym dokumentem. mObywatel to szybki, wygodny i bezpieczny sposób na udział w wyborach – nawet poza miejscem zamieszkania.

– Zbliżające się wybory prezydenckie są wielkim świętem demokracji oraz wszystkich Polaków To również kolejna okazja, w której może nam towarzyszyć mObywatel – podkreśla Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, Radosław Maćkiewicz. – Aplikacja, w której miliony obywateli przechowują swoje cyfrowe dokumenty i z którą załatwiają codzienne sprawy, będzie pomocna również podczas głosowania – dodał.

Przygotuj się do wyborów prezydenckich

Przygotowanie do wyborów prezydenckich z aplikacją mObywatel odbywa się w trzech krokach.

Krok 1: Sprawdź zakładkę Wybory – Twoje centrum informacji

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z usługą Wybory. Wspiera ona wyborców w procesie głosowania. Wystarczy włączyć odpowiednią zakładkę, aby uzyskać przydatne informacje o:

przysługującym prawie wyborczym,

terminie i rodzaju zbliżających się wyborów,

miejscu głosowania (numer obwodu i adres siedziby obwodowej komisji wyborczej),

samym wyborcy w Centralnym Rejestrze Wyborców (dane osobowe, obwód głosowania, okręg wyborczy).

Informacje te są szczególnie ważne, gdy wyborca jest w podróży, zmienia miejsce zamieszkania lub nie pamięta, gdzie głosuje. Usługa wyposażona jest także w inne funkcje, m. in.: umożliwia dodanie terminu wyborów do kalendarza w telefonie. Wyborca może to zrobić za pomocą jednego przycisku, co ułatwia ustawienie przypomnienia o dacie wyborów.

Pozwala również w szybki i prosty sposób skopiować adres lokalu wyborczego. Wystarczy wkleić dane do wyszukiwarki, aby łatwo znaleźć lokal na mapie. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy wyborca przebywa poza miejscem zamieszkania i nie zna dobrze danej miejscowości.

Jeśli wyborca nie ma możliwości oddania głosu w swojej obwodowej komisji wyborczej, ma prawo jednorazowo zmienić miejsce głosowania i wziąć udział w wyborach w miejscu czasowego pobytu. Wniosek musi złożyć co najmniej 3 dni przed terminem wyborów (najpóźniej do 15 maja). Może to zrobić przez Internet, przechodząc z aplikacji do odpowiedniego wniosku na gov.pl: Przejdź do usługi online

Krok 2: Skorzystaj z mDowodu – cyfrowej tożsamości w Twoim telefonie

Drugim krokiem jest posiadanie mDowodu. Jest to cyfrowy dokument tożsamości, który w Polsce ma taką samą ważność, jak fizyczny dowód osobisty. Dokument mogą uzyskać osoby posiadające dowód osobisty oraz środek identyfikacji elektronicznej (np. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną). Z tego rozwiązania korzysta już ponad 9,3 mln Polaków.

Obywatele mogą legitymować się za pomocą mDowodu we wszystkich oficjalnych sytuacjach, np. w banku, w urzędzie, a także w obwodowej komisji wyborczej. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Cyfryzacji oraz Krajowego Biura Wyborczego, podczas nadchodzących wyborów prezydenckich tożsamość wyborców korzystających z mDowodów będzie weryfikowana za pomocą najbezpieczniejszej metody: kryptograficznej. Polega ona na zeskanowaniu przez wyborcę specjalnego kodu QR okazanego przez członka komisji.

Krok 3: Pamiętaj o aktualizacji aplikacji – to podstawa!

Aplikacja w telefonie powinna być zawsze aktualna. Systematyczne pobieranie i instalowanie kolejnych wersji mObywatela zapewnia płynność działania, dostęp do najnowszych usługi i dokumentów, a przede wszystkim bezpieczeństwo. W kroku trzecim wyborcy, którzy korzystają z aplikacji, powinni zadbać o pobranie najnowszej wersji dostępnej w Google Play lub App Store. Została opatrzona numerem 4.56. Aby to zrobić, należy wejść do sklepu, wybrać profil mObywatela, nacisnąć przycisk i pobrać aktualizację (w App Store – Uaktualnij, Google Play – Zaktualizuj).

Prawo wyboru prezydenta to jedno z najważniejszych praw obywatelskich w Polsce. Dzięki aplikacji mObywatel wyborcy mogą wziąć udział w głosowaniu w sposób wygodny, nowoczesny i bezpieczny. mDowód pozwala zostawić tradycyjny dokument tożsamości w domu, a usługa Wybory ułatwia organizację i dotarcie do obwodowej komisji wyborczej.