W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie doszło do tragicznego ataku. 35-letni mężczyzna wtargnął do gabinetu poradni ortopedycznej, gdzie lekarz badał pacjentkę, i zaatakował go nożem. Lekarz zmarł w wyniku odniesionych ran. Ochrona szpitala ujęła napastnika, który obecnie przebywa w rękach policji.

Reakcja premiera Donalda Tuska: Jestem wstrząśnięty tragedią

Premier Donald Tusk wyraził swoje głębokie współczucie dla bliskich zmarłego lekarza. "Jestem wstrząśnięty tragedią w krakowskim szpitalu" - oświadczył szef rządu. "Najgłębsze wyrazy współczucia dla bliskich. Wszyscy jesteśmy dzisiaj z Wami" - napisał Tusk w serwisie X.

Izabela Leszczyna: To barbarzyństwo

Minister zdrowia Izabela Leszczyna również zareagowała na tragiczne wydarzenie. "Nie ma słów, które wyraziłyby mój smutek i gniew po śmierci Pana Doktora z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Krakowie, śmierci po ataku nożownika. Rodzinie i Współpracownikom Pana Doktora składam wyrazy głębokiego współczucia" - napisała. Podkreśliła, że "agresja wobec tych, którzy pełnią misję ratowania naszego zdrowia i życia, jest barbarzyństwem i zasługuje na najwyższy wymiar kary".